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Не смотри в глаза кошке — вот почему кошачьи глаза могут быть опасны

3:12
Зоосфера

Зрительный контакт у кошек — не просто способ общения, а серьёзный сигнал. Кошка, встречая взгляд другой кошки, часто воспринимает это как вызов или угрозу. То же касается и людей: если смотреть кошке прямо в глаза, она может воспринять это как провокацию и насторожиться или даже проявить агрессию.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Что означает прямой взгляд для кошки

Когда на территории появляется незнакомец — будь то другая кошка или человек — животное редко смотрит прямо в глаза. Взгляд в глаза у кошек чаще всего предвещает конфликт. В ответ кошка может отступить, показать передние лапы или поднять шерсть, чтобы предупредить о своей готовности к защите. Если не заметить этих признаков, можно получить царапину или укус.

Как наладить контакт с кошкой без стресса

Есть способ, который работает, словно "кошачья улыбка": медленное моргание с полузакрытыми глазами. Это жест дружбы и доверия. Исследование в журнале Scientific Reports подтвердило, что когда человек медленно моргает кошке, она обычно отвечает тем же — словно говоря "всё хорошо". Попробуйте сначала так поздороваться с питомцем, а уж потом осторожно протяните руку для ласки.

Осторожно с объятиями и переноской

Большинство кошек не любят, когда их держат на руках или обнимают, ведь это напоминает им положение добычи, а не любимого друга. Если всё же нужно взять питомца на руки (например, чтобы посадить в переноску), делайте это аккуратно:

  • Не смотрите кошке в глаза;

  • Не хватайте за шею;

  • Поддерживайте тело, положив одну руку под задние лапы;

  • Позвольте кошке осмотреться, держите её голову выше тела;

  • Опускайте на землю плавно и с лаской, подкрепляя это приятными словами или лакомством.

Как правильно привлечь внимание кошки

Кошки прекрасно слышат и реагируют на привычные звуки. Чтобы позвать питомца, можно:

  • Встряхнуть банку с кормом;

  • Мяукать, имитируя кошачьи звуки;

  • Звать по имени.

Иногда именно шум банки с кормом оказывается самым эффективным способом "собрать" кошку домой.

Почему кошки так любят чистоту

Вылизываясь, кошка не просто убирает шерсть — она выделяет феромоны, которые успокаивают её и метят территорию. Если часто стирать их подстилки или менять наполнитель сразу весь, животное теряет эти запахи и может начать искать место для туалета в неожиданных уголках.

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно, придерживайтесь простых правил:

  • Чистите лоток и подстилку по отдельности, в разные дни;

  • Используйте мягкие средства, избегайте цитрусовых запахов — кошки их не любят;

  • Оставляйте немного использованного наполнителя в чистом лотке, чтобы сохранить знакомый запах.

Понимание кошачьего поведения и внимательное отношение к её особенностям помогут наладить доверие и укрепить дружбу. Не стоит заставлять кошку принимать наши привычки — лучше учиться общаться на её языке, избегая ошибок и раздражающих жестов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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