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Понимает ли кошка своё имя или просто делает вид — правда, которую мало кто замечает

2:46
Зоосфера

Как часто вы задумывались, понимает ли ваша кошка, когда вы зовёте её по имени? Исследование в Токио показало, что домашние кошки действительно распознают свои имена — намного лучше, чем многие думают. Но почему же они реагируют на зов не всегда? Давайте разберёмся.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Как ученые доказали, что кошка знает своё имя

Группа исследователей из Японии провела интересный эксперимент. Они произносили кошкам разные слова и фразы одним и тем же тоном, включая имя животного. Результат был однозначным: кошки реагировали только на своё имя — у кого-то дергались уши, кто-то поворачивал голову. Остальные слова не вызывали никакой реакции.

Почему же кошка часто игнорирует зов

Ответ прост: кошка — существо с ярко выраженной независимостью. Она прекрасно слышит своё имя, но реагирует только когда хочет сама. Это сильно отличается от собак, которые социально ориентированы и гораздо более контактны.

Человечество приручило собак, чтобы использовать их для работы и охраны. А кошка сама пришла к человеку — около 8000 лет назад, когда люди начали возделывать зерно. Кошки приманивала добыча — мыши и крысы, что выгодно влияло на их жизнь. С тех пор кошки остались дикими по духу и не стали полностью приручёнными.

Почему кошка может не откликнуться

  • Фокусировка на охоте. Кошка может быть так увлечена наблюдением за добычей — насекомым, птицей, даже движением листа, — что игнорирует любые звуки вокруг, включая своё имя.

  • Неуверенность или стресс. Если в доме гости или шум, а кошка застенчива, она может прятаться и не подходить, даже если её зовут. То же касается ситуации с новым питомцем — ревность или страх могут заставить её избегать контакта.

  • Проблемы со слухом. Некоторые кошки плохо слышат из-за возрастных изменений, болезней ушей или генетических особенностей (например, у белых кошек с голубыми глазами). Если кошка не реагирует долгое время, стоит проверить её у ветеринара.

  • Плохие ассоциации с именем. Если хозяин зовёт кошку только для наказания или если дети кричат на неё, животное может просто перестать подходить, связывая имя с негативом.

Кошка — не собака, и её поведение редко поддаётся строгому контролю. Она приходит к хозяину по собственному желанию и на своих условиях. Понимание этой особенности поможет лучше общаться с вашим питомцем и уважать его личное пространство.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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