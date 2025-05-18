Когда собака наклоняет голову — она не растерялась, а готовится удивить хозяина

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают? Это не просто милый жест — за ним скрывается глубокий смысл.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Собака на кровати

Недавнее исследование учёных из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште проливает свет на загадочное поведение наших питомцев. Когда собака наклоняет голову и внимательно слушает, она вовсе не теряется и не пытается понять, что происходит — она сосредоточена, максимально сфокусирована на услышанном. Это подтверждает, что наши четвероногие друзья умеют обрабатывать звуки гораздо тоньше, чем кажется на первый взгляд.

Бордер-колли — гении среди собак

В эксперименте участвовали около 40 собак разных пород, которых учили связывать названия с игрушками. Большинство питомцев запомнили не более двух названий, но семь бордер-колли удивили исследователей, запомнив 13 игрушек всего за три месяца. У этих собак наклон головы случался в 43% случаев при команде — в то время как у остальных животных всего в 2%.

Наклон головы — знак концентрации

"Похоже, что существует прямая связь между успешным извлечением игрушки по её названию и частотой наклонов головы", — объясняет соавтор исследования Шани Дрор.

Учёные предполагают, что именно в момент наклона собака пытается мысленно связать услышанное слово с образом предмета, который запомнила.

Нужно больше исследований

Это первое масштабное исследование такого рода, и для полного понимания этого необычного поведения потребуется больше экспериментов в разных условиях. Тем не менее, уже сейчас можно с уверенностью сказать — наклон головы у собак означает не замешательство, а активную работу мозга.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

