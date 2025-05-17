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Звук тигра, которого нет: как устроен голос кошки и почему рычать не выходит

1:39
Зоосфера

Кошка — это домашний мини-тигр, но умеет ли она рычать как настоящий хищник? Ответ удивит многих: нет, не умеет. В отличие от больших кошек, таких как тигры, домашние кошки не способны издавать рычание — их голосовой аппарат устроен иначе.

Кошка кричит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка кричит

Почему домашняя кошка не рычит

Рычание — особый звук, присущий только крупным представителям семейства кошачьих. У тигров и львов подъязычная кость, которая участвует в образовании звуков, частично хрящевая и гибкая. Это создает своеобразный резонатор, который позволяет им рычать. У домашних кошек эта кость полностью окостенела, поэтому они лишены такого "резонатора" и не могут издавать рычащие звуки.

Чем кошка всё же общается

Хотя рычание недоступно, домашние кошки используют множество других звуков и способов коммуникации:

  • Мяуканье

  • Шипение

  • Вой

  • Мурлыканье

Интересный факт: кошки мурлычут и при вдохе, и при выдохе, а вот большие кошки мурлычут только при выдохе.

Что общего у кошек и тигров

Несмотря на различия в голосах, между домашними кошками и тиграми много общего. Оба вида:

  • Территориальны и охраняют свои владения

  • Используют похожие техники охоты

  • Имеют втягивающиеся когти

В одном из своих высказываний писатель Виктор Гюго отметил: "Бог придумал кошку, чтобы у человека дома был тигр, которого можно погладить". Это прекрасно отражает суть — в маленькой домашней кошке живёт дух настоящего хищника, пусть и без рычания.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

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