Миф или правда: откажется ли кошка от котёнка, если его тронуть своими руками

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы тоже слышали, что "мать бросит котёнка, если его тронет человек"? Звучит пугающе, но давайте разберёмся — правда ли это или очередной миф.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котята

Обоняние — кошачий супердар

Для кошек запах — больше, чем просто ориентир. Это язык. С помощью феромонов — веществ, выделяемых через мордочку, лапы и даже гениталии — кошки отмечают территорию, передают эмоции и распознают друг друга. Когда кошка трётся о вас — это не просто милость, она "помечает" вас своим запахом, делая частью своего мира.

Почему не стоит спешить с объятиями

Новорождённые котята слепы и глухи, их главный ориентир — запах. Именно он помогает им найти мать, соски и чувствовать себя в безопасности. Чужой резкий аромат — духи, мыло или просто "чужой" человек — может вызвать у кошки стресс. В худшем случае — побудить её перенести потомство или вовсе отказаться от него.

Если кошка к вам привыкла, скорее всего, она спокойно отнесётся к вашему присутствию. Но трогать малышей стоит не раньше, чем через 10-15 дней. А до этого — максимум: дать им понюхать руку.

Что делать, если вы нашли котят

Ни в коем случае не берите котят на руки, если не уверены, что мать их бросила. Даже ваше доброе намерение может закончиться тем, что мать отвергнет их навсегда.

Как правильно держать подросшего котёнка

Никаких "за шкирку" или "на спинку"! Поддерживайте тело снизу: одну руку под грудь, другую — под задние лапки. Так он будет чувствовать себя спокойно и в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

