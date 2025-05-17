Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запретный участок: эта часть Великой китайской стены хранит мрачную тайну
Почему Анастасия Макеева не смогла стать мамой: откровенное признание актрисы
Как не сжечь пол: ошибки, которые портят тёплый пол за 1 сезон
Забудьте о карбонаре: блюдо, без которого даже Папа Римский не начнет мессу
Airbus и Renault объявили союз, который изменит будущее авиации
В 50 лет почувствуй себя снова на 35: эта простая привычка поможет облегчить боль в спине
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться
Выбрасываете сорняки? А зря — они могут превратить землю в чернозём
Их специально заразили норовирусом — и вот что случилось с теми, кто получил вакцину

Миф или правда: откажется ли кошка от котёнка, если его тронуть своими руками

1:43
Зоосфера

Вы тоже слышали, что "мать бросит котёнка, если его тронет человек"? Звучит пугающе, но давайте разберёмся — правда ли это или очередной миф.

Котята
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котята

Обоняние — кошачий супердар

Для кошек запах — больше, чем просто ориентир. Это язык. С помощью феромонов — веществ, выделяемых через мордочку, лапы и даже гениталии — кошки отмечают территорию, передают эмоции и распознают друг друга. Когда кошка трётся о вас — это не просто милость, она "помечает" вас своим запахом, делая частью своего мира.

Почему не стоит спешить с объятиями

Новорождённые котята слепы и глухи, их главный ориентир — запах. Именно он помогает им найти мать, соски и чувствовать себя в безопасности. Чужой резкий аромат — духи, мыло или просто "чужой" человек — может вызвать у кошки стресс. В худшем случае — побудить её перенести потомство или вовсе отказаться от него.

Если кошка к вам привыкла, скорее всего, она спокойно отнесётся к вашему присутствию. Но трогать малышей стоит не раньше, чем через 10-15 дней. А до этого — максимум: дать им понюхать руку.

Что делать, если вы нашли котят

Ни в коем случае не берите котят на руки, если не уверены, что мать их бросила. Даже ваше доброе намерение может закончиться тем, что мать отвергнет их навсегда.

Как правильно держать подросшего котёнка

Никаких "за шкирку" или "на спинку"! Поддерживайте тело снизу: одну руку под грудь, другую — под задние лапки. Так он будет чувствовать себя спокойно и в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Авто
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама Аудио 
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Российский шоу-бизнес
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Забудьте о карбонаре: блюдо, без которого даже Папа Римский не начнет мессу
Airbus и Renault объявили союз, который изменит будущее авиации
В 50 лет почувствуй себя снова на 35: эта простая привычка поможет облегчить боль в спине
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться
Выбрасываете сорняки? А зря — они могут превратить землю в чернозём
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре
Их специально заразили норовирусом — и вот что случилось с теми, кто получил вакцину
Спор окончен: вот какой стороной на самом деле нужно вешать рулон туалетной бумаги
Муки творчества, триумф и признание: как рождался дуэт Надежды Бабкиной и Ольги Бузовой
Ночь при свете факелов преобразит Меннету-сюр-Шер: вот где можно в полной мере ощутить магию средневековья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.