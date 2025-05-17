Умирает, чтобы жить снова: крошечное животное, которое бросило вызов смерти

Может ли живое существо действительно победить смерть? Ученые уверены: хотя бы одно — да. Речь идёт о медузе Turritopsis nutricula, длиной всего в 5 миллиметров, которая способна делать то, что для других организмов невозможно — возвращаться к юности.
Этот миниатюрный обитатель Карибского моря не просто выживает в сложных условиях — он перезапускает свою жизнь. Когда окружающая среда становится враждебной — например, поднимается температура воды или не хватает пищи, — медуза начинает удивительный процесс. Часть её клеток отделяется от тела, закрепляется на камне и… превращается в полип. А полип — это, по сути, начальный этап жизненного цикла медузы.
Если потом ситуация в воде улучшится, этот полип даст начало новым медузам. И так может происходить снова и снова. Этот цикл теоретически делает Turritopsis nutricula бессмертной.
Как ей это удаётся? Всё дело в её уникальных клетках. Некоторые из них могут регрессировать, то есть превращаться обратно в стволовые — такие, из которых может развиться любой тип ткани. Это свойство известно в науке, но настолько эффективно оно работает только у этого вида медуз.
Учёные изучают этот феномен, надеясь раскрыть тайны омоложения и, возможно, применить эти знания в медицине. Ведь, если однажды человек сможет управлять регрессией клеток так же точно, как Turritopsis, — кто знает, какими будут последствия.
Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?