Умирает, чтобы жить снова: крошечное животное, которое бросило вызов смерти

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Может ли живое существо действительно победить смерть? Ученые уверены: хотя бы одно — да. Речь идёт о медузе Turritopsis nutricula, длиной всего в 5 миллиметров, которая способна делать то, что для других организмов невозможно — возвращаться к юности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Как работает её "перезагрузка"

Этот миниатюрный обитатель Карибского моря не просто выживает в сложных условиях — он перезапускает свою жизнь. Когда окружающая среда становится враждебной — например, поднимается температура воды или не хватает пищи, — медуза начинает удивительный процесс. Часть её клеток отделяется от тела, закрепляется на камне и… превращается в полип. А полип — это, по сути, начальный этап жизненного цикла медузы.

Вторая (и третья) жизнь в подарок

Если потом ситуация в воде улучшится, этот полип даст начало новым медузам. И так может происходить снова и снова. Этот цикл теоретически делает Turritopsis nutricula бессмертной.

Секрет бессмертия — в клетках

Как ей это удаётся? Всё дело в её уникальных клетках. Некоторые из них могут регрессировать, то есть превращаться обратно в стволовые — такие, из которых может развиться любой тип ткани. Это свойство известно в науке, но настолько эффективно оно работает только у этого вида медуз.

Что это значит для науки и людей

Учёные изучают этот феномен, надеясь раскрыть тайны омоложения и, возможно, применить эти знания в медицине. Ведь, если однажды человек сможет управлять регрессией клеток так же точно, как Turritopsis, — кто знает, какими будут последствия.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

