Кот закрыл глаза лапкой? Это не просто мило — он кое-что чувствует и защищает

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Те, у кого есть кот, наверняка хоть раз наблюдали эту сцену: усатый комочек спит, закрыв глаза лапкой. Смотрится трогательно, будто прикрывается от утреннего света. Но за этой позой скрывается гораздо больше, чем просто стремление к комфорту. Это целый язык тела, в котором есть и уют, и защита, и доверие.

Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License кошка прячет нос

Сон с лапой на глазах — это как одеяло и беруши в одном

Кошки — создания сумеречные, они бодрствуют чаще на рассвете и в сумерках, а днём предпочитают поспать. Но солнечный свет, сквозняки и домашняя суета им мешают. Тогда лапа идёт в ход — как шторка от света, как барьер от раздражителей. Особенно часто так спят днём, в самых светлых уголках дома.

Холод? Нет, просто кот в спячке-капсуле

В холодное время года кошка может спать, словно свернувшись в меховой кокон: хвост к носу, лапы на морду. Это не только тепло, но и способ минимизировать теплопотери. Лапа на глазах становится частью терморегуляции — своего рода теплоизоляционная крышка.

Спокойствие, только спокойствие

Кошка, которая спит, прикрыв морду лапками, демонстрирует полное доверие к окружающей обстановке. Она чувствует себя в безопасности, не ждёт подвоха и позволяет себе глубокий отдых. Такая поза — как знак: "Здесь хорошо, можно не бояться".

Ещё один способ отключиться от мира

Закрыв глаза лапой, кошка как будто создаёт для себя маленькую темноту, личное убежище от внешнего мира. Это помогает ей не отвлекаться на резкие вспышки света, шум или движения вокруг — всё, что может испортить сон.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

