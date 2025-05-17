Прячет нос — значит, что-то почуяла: кошачий сигнал, на который стоит обратить внимание

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пушистые друзья не только радуют своей лаской и мурчанием, но и нередко становятся живыми барометрами погоды. Многие замечали: стоит похолодать — и кошка, свернувшись клубочком, утыкается носом в хвост. Милота? Да. Но возможно, ещё и предупреждение о грядущем похолодании.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

Инстинкт — как шерстяное одеяло

Когда кошка прячет нос в хвост, она не просто ищет удобную позу. Это вполне осознанный (а точнее, инстинктивный) способ сохранить тепло. Между пушистыми волосками хвоста скапливается тёплый воздух, который согревает дыхание. Такая "перина" помогает диким животным выживать на морозе. И домашние кошки, даже спящие на мягких подушках, до сих пор следуют этому древнему механизму выживания.

Домашний барометр с усами

Часто перед изменением погоды — особенно в сторону похолодания — кошки начинают искать более тёплые места. Залезают под пледы, под батарею, и всё чаще можно заметить ту самую позу с носом в хвосте. Причина проста: животные чутко улавливают перемены температуры и давления, гораздо раньше, чем это ощущают люди.

А если верить приметам…

Согласно народным поверьям, если кошка во сне закрывает нос хвостом — жди крепких морозов. Причём это касается не только наступающей ночи, но и предстоящей зимы: считается, что чем чаще питомец "ныряет" в собственный хвост, тем холоднее будет сезон.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

