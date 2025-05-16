Прощай, аллергия на котиков! Ученые создали новую вакцину

Ученые создали вакцину, которая избавит людей от аллергии на кошек.
Исследователи выяснили, что препарат вызывает выработку антител, которые блокируют до 85% IgE-опосредованной аллергической реакции на аллергены кошек.
Кстати, эффективность вакцины тестировали на кроликах.
Кроме того, учёные создают препарат, который поможет аллергикам справляться с реакциями на собак и лошадей.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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