Прощай, аллергия на котиков! Ученые создали новую вакцину

0:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые создали вакцину, которая избавит людей от аллергии на кошек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain толстый кот

Исследователи выяснили, что препарат вызывает выработку антител, которые блокируют до 85% IgE-опосредованной аллергической реакции на аллергены кошек.

Кстати, эффективность вакцины тестировали на кроликах.

Кроме того, учёные создают препарат, который поможет аллергикам справляться с реакциями на собак и лошадей.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

