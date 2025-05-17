Эти 5 ошибок могут незаметно сократить жизнь вашей кошке

Иногда, сами того не осознавая, мы сокращаем жизнь питомцу своими привычками. Даже если вы заботитесь о кошке с любовью и вниманием, стоит проверить, не допускаете ли вы одну из этих типичных ошибок.
Вот 5 распространённых промахов, которые ветеринары видят чаще всего — и которые легко исправить.
Кошачий организм не справляется с жирной, солёной и приправленной пищей. Лук, чеснок, шоколад, колбасы и копчёности могут вызвать серьёзное отравление.
Лучше всего подойдут сбалансированные корма, рассчитанные именно на кошек. А если вы на натуральном питании — меню нужно составлять только с ветеринаром.
В некоторых регионах водопроводная вода содержит много солей и примесей. Постоянно пьющая такую воду кошка рискует заработать проблемы с почками или мочевым пузырём.
Безопасный вариант — фильтрованная или бутилированная вода. Такая, которую вы бы и сами стали пить.
Даже не выходя за порог, кошка может подцепить паразитов. Достаточно, чтобы на вашей обуви или одежде оказался микроскопический переносчик.
Обработка от блох, глистов и вакцинация раз в год — не роскошь, а жизненная необходимость. Это защита и для питомца, и для всей семьи.
Даже если кошка не гуляет, гормональные циклы повышают риск онкологии и воспалений. А ещё приводят к стрессу, меткам и вокальным концертам по ночам.
Стерилизованные кошки живут в среднем на два года дольше и чувствуют себя спокойнее. Плюс — никаких нежелательных котят.
Кошка, которой нечем заняться, больше спит, грустит и толстеет. С возрастом это ведёт к диабету, артрозу и апатии.
Даже 10 минут игры в день с удочкой, мячиком или туннелем делают огромную разницу. Активная кошка — это здоровая и счастливая кошка.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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