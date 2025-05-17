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Эти 5 ошибок могут незаметно сократить жизнь вашей кошке

2:24
Зоосфера

Иногда, сами того не осознавая, мы сокращаем жизнь питомцу своими привычками. Даже если вы заботитесь о кошке с любовью и вниманием, стоит проверить, не допускаете ли вы одну из этих типичных ошибок.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Вот 5 распространённых промахов, которые ветеринары видят чаще всего — и которые легко исправить.

1. Кормите со стола? Это может быть опасно

Кошачий организм не справляется с жирной, солёной и приправленной пищей. Лук, чеснок, шоколад, колбасы и копчёности могут вызвать серьёзное отравление.

Лучше всего подойдут сбалансированные корма, рассчитанные именно на кошек. А если вы на натуральном питании — меню нужно составлять только с ветеринаром.

2. Вода из-под крана — не лучший выбор

В некоторых регионах водопроводная вода содержит много солей и примесей. Постоянно пьющая такую воду кошка рискует заработать проблемы с почками или мочевым пузырём.

Безопасный вариант — фильтрованная или бутилированная вода. Такая, которую вы бы и сами стали пить.

3. Не обрабатываете от паразитов? Даже если она "домашняя"

Даже не выходя за порог, кошка может подцепить паразитов. Достаточно, чтобы на вашей обуви или одежде оказался микроскопический переносчик.

Обработка от блох, глистов и вакцинация раз в год — не роскошь, а жизненная необходимость. Это защита и для питомца, и для всей семьи.

4. Не стерилизуете — подвергаете риску

Даже если кошка не гуляет, гормональные циклы повышают риск онкологии и воспалений. А ещё приводят к стрессу, меткам и вокальным концертам по ночам.

Стерилизованные кошки живут в среднем на два года дольше и чувствуют себя спокойнее. Плюс — никаких нежелательных котят.

5. Отсутствие игр — прямая дорога к ожирению

Кошка, которой нечем заняться, больше спит, грустит и толстеет. С возрастом это ведёт к диабету, артрозу и апатии.

Даже 10 минут игры в день с удочкой, мячиком или туннелем делают огромную разницу. Активная кошка — это здоровая и счастливая кошка.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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