Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мантель — вещь, с которой ты не расстанешься этим летом и не только
Кухня Страны Советов. Почему в СССР так любили Селёдку под шубой
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Джиган раскрыл свой секрет: первый сексуальный опыт у него произошёл с цыганкой
Новая угроза энергетиков: резкий рост раковых клеток у тысячи людей
Вождение с гипсом: пустота в законе, за которую придётся отвечать
В ранней Вселенной произошло странное: след в космосе, который может раскрыть тайну тёмной материи
Даже 10 минут спорта в день могут продлить жизнь: вот как начать, если вам за 50
Прячет нос — значит, что-то почуяла: кошачий сигнал, на который стоит обратить внимание

Как цвет кота влияет на вашу жизнь: эзотерики раскрыли тайну

2:37
Зоосфера

Когда мы выбираем кота, чаще всего ориентируемся на взгляд, настроение или просто ощущение "своего" — и редко задумываемся о цвете его шерсти. А зря! Эзотерики уверены: окрас кота влияет на энергетику дома и даже на судьбу его хозяев. Разбираемся, что несут в себе разные кошачьи цвета — от рыжего до пятнистого.

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

Рыжий: заряд бодрости и оптимизма

Рыжие коты — это настоящие солнечные батарейки. Они буквально излучают радость, игривость и тёплую энергию. Такой кот помогает справиться с унынием и делает даже хмурый день светлее.

Черный: защита и мистика

Да, они окружены мифами, но не бойтесь! Черные коты — это хранители пространства. Считается, что они поглощают негатив и охраняют своих хозяев. Идеальный спутник для тех, кто переживает перемены и ищет уверенность.

Белый: покой и чистота

Белоснежные мурлыки успокаивают и гармонизируют. Они отлично чувствуют напряжение и помогают сглаживать конфликты. Такие кошки будто настраивают атмосферу в доме на "мирный лад".

Трёхцветный: счастье и гармония

Настоящие талисманы. Их окрас — это символ удачи и баланса. В Японии такие фигурки ставят у входа в дом — на удачу и изобилие. А в жизни — трёхцветная кошка часто приносит в дом спокойствие и неожиданные повороты к лучшему.

Серый: стабильность и уравновешенность

Серые коты — как камень в бурном потоке. Они ненавязчивые, умные и помогают держать равновесие в жизни. Особенно подходят людям, уставшим от суеты и хаоса.

Полосатый: мудрость и семейные ценности

Эти кошки будто хранят историю. Они дарят дому ощущение укоренённости, уюта и традиций. Их дружелюбие делает их любимцами детей, а их спокойствие — идеальными спутниками.

Пятнистый: вдохновение и энергия

Пятнистые коты — звёзды. Им нравится внимание, они харизматичны и могут разбудить в хозяине креативность. Их присутствие наполняет пространство искрой и живостью.

Независимо от окраса…

…любой кот способен улучшить ваше психоэмоциональное состояние. Их урчание снижает тревожность, а тёплая шерсть лечит не хуже психолога. Так что выбирайте сердцем — цвет добавит штрихи, но главное — любовь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Последние материалы
Максим Матвеев раскрывает тайну: как он воспринимает откровенные сцены с Елизаветой Боярской
Машины на века: советские экскаваторы, которые работают до сих пор
Вы даёте ей лучшее? 10 признаков, что кошка живёт как королева
Депрессия не отступает? Это простое упражнение излечивает то, что не смогли таблетки
Обрезал — и урожай пошёл. Вся правда о листьях, которые тянут растение вниз
Как цвет кота влияет на вашу жизнь: эзотерики раскрыли тайну
Автозаводы СССР: где рождались Жигули и другие легенды
Ресницы, как после салона: попробуй эти приёмы
Новый нефтегазовый альянс: что предложила Индия России
Когда и как правильно опрыскивать яблони в начале лета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.