Как цвет кота влияет на вашу жизнь: эзотерики раскрыли тайну

Когда мы выбираем кота, чаще всего ориентируемся на взгляд, настроение или просто ощущение "своего" — и редко задумываемся о цвете его шерсти. А зря! Эзотерики уверены: окрас кота влияет на энергетику дома и даже на судьбу его хозяев. Разбираемся, что несут в себе разные кошачьи цвета — от рыжего до пятнистого.
Рыжие коты — это настоящие солнечные батарейки. Они буквально излучают радость, игривость и тёплую энергию. Такой кот помогает справиться с унынием и делает даже хмурый день светлее.
Да, они окружены мифами, но не бойтесь! Черные коты — это хранители пространства. Считается, что они поглощают негатив и охраняют своих хозяев. Идеальный спутник для тех, кто переживает перемены и ищет уверенность.
Белоснежные мурлыки успокаивают и гармонизируют. Они отлично чувствуют напряжение и помогают сглаживать конфликты. Такие кошки будто настраивают атмосферу в доме на "мирный лад".
Настоящие талисманы. Их окрас — это символ удачи и баланса. В Японии такие фигурки ставят у входа в дом — на удачу и изобилие. А в жизни — трёхцветная кошка часто приносит в дом спокойствие и неожиданные повороты к лучшему.
Серые коты — как камень в бурном потоке. Они ненавязчивые, умные и помогают держать равновесие в жизни. Особенно подходят людям, уставшим от суеты и хаоса.
Эти кошки будто хранят историю. Они дарят дому ощущение укоренённости, уюта и традиций. Их дружелюбие делает их любимцами детей, а их спокойствие — идеальными спутниками.
Пятнистые коты — звёзды. Им нравится внимание, они харизматичны и могут разбудить в хозяине креативность. Их присутствие наполняет пространство искрой и живостью.
Независимо от окраса…
…любой кот способен улучшить ваше психоэмоциональное состояние. Их урчание снижает тревожность, а тёплая шерсть лечит не хуже психолога. Так что выбирайте сердцем — цвет добавит штрихи, но главное — любовь.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.