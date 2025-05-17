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Кошка повернулась хвостом? Вот что она на самом деле говорит

2:18
Зоосфера

Если ваша кошка регулярно демонстрирует вам свой тыл, не торопитесь обижаться. Это не грубость и не стёб — это кошачий этикет в чистом виде. В кошачьем мире хвост и задняя часть тела — нечто вроде визитной карточки, средства общения и выражения самых тёплых чувств.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

"Я тебе доверяю, двуногий!"

Кошки — существа настороженные. В дикой природе они никогда не подставляют уязвимые места.
А если ваша мурлыка спокойно разворачивается к вам спиной, это значит: "Ты — свой. Я доверяю тебе как никому."
Это как оставить ноутбук без пароля в офисе — уровень близости запредельный.

"Понюхай, кто я такой!"

Звучит дико, но для кошек запах — это личность. У каждой особи свой уникальный аромат, и задняя часть тела — самый насыщенный его носитель.
Когда кот подставляет вам "документы" — это предложение познакомиться поближе.
Можете не нюхать в ответ — просто погладьте его по спине. Этикет соблюдён.

"Пометь меня, я твой!"

Кошки трутся о ноги, кладут лапу на колени и… демонстрируют зад, чтобы пометить вас своим.
Всё просто: кот говорит остальному миру — "Это мой человек!"
Если кот особенно настойчив в этом ритуале — значит, считает себя главным в доме и ревнует.

"Эй, погладь меня!"

Поднятый хвост и демонстративный разворот — это ещё и просьба:
"Почеши тут, у основания хвоста, там так хорошо!"
Для многих кошек это одно из самых чувствительных и приятных мест. Попробуйте — и получите довольное мурчание в ответ.

Просто сценическая подача

Некоторые коты — настоящие перформеры.
Если хвост поднят высоко, а походка демонстративна — перед вами кошачий нарцисс. Он знает, что этот ракурс вызывает эмоции, и явно кайфует от внимания.

Как реагировать

Если кошачья "пятая точка" слишком часто появляется в поле зрения — не сердитесь. Это всего лишь знак любви, доверия и желания общения. Можете предложить игрушку, отвлечь лаской или просто принять пушистый ритуал как часть дружбы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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