Пушистая роскошь в вашей квартире: 10 кошек, которые смотрятся как из бутика

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пушистая роскошь, плюшевая нежность или благородная экзотика — некоторые кошки буквально созданы для того, чтобы восхищать. Они выглядят так, будто их вырастили в замке, но при этом стоят совсем не космических денег. Эти 10 пород — словно иллюстрация к сказке о богатстве, которое можно приютить у себя дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мейн-кун

Сибирская кошка

От 5000 ₽

Настоящий северный характер: мускулистое тело, густая шуба и взгляд, который видел метель. Природная сила и здоровье — бонусом.

Персидская кошка

От 5000 ₽

Элегантность в пушистой оболочке. Своенравная королева с носиком-пуговкой и взглядом мечтателя. Обожает покой и мягкие подушки.

Шотландская вислоухая

От 10 000 ₽

Игрушечная внешность, мультяшный взгляд и знаменитые загнутые ушки. Цена — вполне земная, а эффект — как от дорогого сувенира.

Мейн-кун

От 10 000 ₽

Кошка, которая могла бы играть в сериале про викингов. Крупная, харизматичная, умная и с ушами, будто от рыси. Гордость и грация.

Невская маскарадная

От 10 000 ₽

Сибирская душа + тайская изюминка. Темные маски на светлой шерсти и яркие голубые глаза превращают её в кошку-балерину.

Корниш-рекс

От 10 000 ₽

Порода из артхауса. Завитки на шерсти, огромные уши и взгляд богемной музы. В интерьере смотрится как дизайнерский объект.

Экзотическая короткошерстная

От 7000 ₽

Круглолицая милашка с выражением "ну разве я не прелесть?". Мини-плюшевый медвежонок с мягким характером и носиком-курносиком.

Европейская короткошерстная (кельтская)

От 5000 ₽

Шик без вычурности. Благородная полосатость, гладкая шерсть и повадки интеллигентной особы. Порода для тех, кто любит сдержанный лоск.

Канадский сфинкс

От 7000 ₽

Гладкая, как бархат, и загадочная, как инопланетянка. Сфинксы — не только визуальный эффект, но и комок энергии и привязанности.

Норвежская лесная

От 10 000 ₽

Лесная легенда с густой шерстью и идеальными манерами. Красавица, которой хочется сделать трон у окна. Ласковая, умная и подвижная.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

