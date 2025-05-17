В доме появился котёнок — и началась анархия: 5 ошибок, которые всё испортят за неделю

Появление котёнка — событие трогательное и радостное. Но за милыми ушками и мягкими лапками скрываются обязательства, о которых легко забыть. И именно эти ошибки чаще всего портят жизнь и котёнку, и хозяину.
Хочется угостить, порадовать, побаловать. Но лишний вес у кошки — это не просто эстетическая проблема. Это риск диабета, сердечных заболеваний и болей в суставах. Правильный объём пищи подбирается с учётом возраста, активности и веса питомца. Не полагайтесь только на таблицы на упаковке — проконсультируйтесь с ветеринаром.
Что поможет:
мерный стакан для корма;
чёткий график кормлений;
минимум лакомств;
больше игр и активности.
Чем позже начнёте — тем больше неприятных "сюрпризов". Лоток должен стоять в доступном, но спокойном месте. После еды, сна и игр — ведите котёнка туда и хвалите за успехи.
Если котёнок мимо: смените наполнитель или местоположение лотка. Не ругайте — страх только усугубит проблему.
"Он же домашний!" — думают новички и отказываются от прививок. Но вирусы может принести и человек с улицы, и соседская кошка. Вакцинация — защита не только питомца, но и всей семьи.
Развеем мифы:
Домашним кошкам тоже нужны прививки.
Прививки не вызывают аутизм.
Кошка — не собака? Зато она умнее, чем кажется. Простые команды, правила поведения и рутина обучаются методом поощрения. Главное — терпение и регулярность.
Без опыта общения кошка может стать агрессивной или пугливой. Чем раньше начнётся социализация (в идеале — с 3 недель), тем спокойнее будет характер.
Как помочь: знакомьте с людьми и звуками, дайте возможность исследовать мир — сначала дома, потом на поводке.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?