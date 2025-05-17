В доме появился котёнок — и началась анархия: 5 ошибок, которые всё испортят за неделю

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появление котёнка — событие трогательное и радостное. Но за милыми ушками и мягкими лапками скрываются обязательства, о которых легко забыть. И именно эти ошибки чаще всего портят жизнь и котёнку, и хозяину.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрный мейнкун

Ошибка 1. Перекармливание "от любви"

Хочется угостить, порадовать, побаловать. Но лишний вес у кошки — это не просто эстетическая проблема. Это риск диабета, сердечных заболеваний и болей в суставах. Правильный объём пищи подбирается с учётом возраста, активности и веса питомца. Не полагайтесь только на таблицы на упаковке — проконсультируйтесь с ветеринаром.

Что поможет:

мерный стакан для корма;

чёткий график кормлений;

минимум лакомств;

больше игр и активности.

Ошибка 2. Отложенное приучение к лотку

Чем позже начнёте — тем больше неприятных "сюрпризов". Лоток должен стоять в доступном, но спокойном месте. После еды, сна и игр — ведите котёнка туда и хвалите за успехи.

Если котёнок мимо: смените наполнитель или местоположение лотка. Не ругайте — страх только усугубит проблему.

Ошибка 3. Игнор вакцинации

"Он же домашний!" — думают новички и отказываются от прививок. Но вирусы может принести и человек с улицы, и соседская кошка. Вакцинация — защита не только питомца, но и всей семьи.

Развеем мифы:

Домашним кошкам тоже нужны прививки.

Прививки не вызывают аутизм.

Ошибка 4. Полное недоверие к дрессировке

Кошка — не собака? Зато она умнее, чем кажется. Простые команды, правила поведения и рутина обучаются методом поощрения. Главное — терпение и регулярность.

Ошибка 5. Отказ от социализации

Без опыта общения кошка может стать агрессивной или пугливой. Чем раньше начнётся социализация (в идеале — с 3 недель), тем спокойнее будет характер.

Как помочь: знакомьте с людьми и звуками, дайте возможность исследовать мир — сначала дома, потом на поводке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



