Она не поёт — она вибрирует: где прячется кошачий генератор мурлыканья

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мурлыканье — это не просто милый звук, от которого хочется свернуться калачиком рядом с котом. Это настоящее чудо биомеханики. Знаешь ли ты, каким органом кошка включает свой "моторчик"? И почему этот звук не всегда означает радость? Давай разбираться!

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Откуда берётся это мррр

Мурлыканье — это низкочастотный вибрирующий звук (25-50 Гц), который кошка издаёт в моменты удовольствия, боли или… ради лечения. Учёные выяснили: такая частота помогает заживлению тканей, укреплению костей и даже снижает стресс — у кошек и людей.

Кто создаёт мурчание: гортань и голосовые связки

Главные подозреваемые — мышцы гортани. Кошка быстро сокращает и расслабляет их, из-за чего голосовые связки вибрируют. Воздух проходит сквозь них на вдохе и выдохе — и вот он, звук, который снимает стресс лучше любого психолога.

Уникально: кошки могут мурлыкать и на вдохе, и на выдохе — не каждый певец так умеет!

Не только связки: кто ещё участвует

Всё сложнее, чем кажется. Возможно, в дело включается:

Подъязычная кость: усиливает вибрации.

усиливает вибрации. Диафрагма: поддерживает ритм.

поддерживает ритм. Сосуды: создают фоновую вибрацию.

Учёные до сих пор спорят, потому что кошки свои секреты хранят крепко.

Почему кошки мурлыкают

Мурлыканье — это не только "мне хорошо". Вот основные причины:

Удовольствие (еда, ласка, тепло).

Стресс и боль (роды, болезнь) — мурлыканье помогает успокаиваться.

Котята мурлычут с рождения, чтобы "общаться" с мамой.

Взрослые — чтобы намекнуть на вкусняшку.

Кот не мурлычет — это нормально

Да! Некоторые кошки просто тихони. Если животное активно, ест, играет и не болеет — всё в порядке. Но если мурлыканье внезапно исчезло — стоит обратиться к ветеринару.

4 факта о мурлыканье, которые тебя удивят

У каждой кошки свой "голос" — от громкого трактора до едва уловимого вибро.

Большие кошки не мурлыкают (кроме пум и гепардов).

Мурлыканье действует на человека как антистресс.

Кошки могут мурлыкать во сне — когда видят хорошие сны.

Мурлыканье — это больше, чем просто звук. Это сложная работа тела и тонкий язык эмоций, который кошки используют, чтобы общаться, лечиться и делиться с нами своей теплотой. В следующий раз, когда твой кот устроится у тебя на коленях и включит свой "моторчик", просто закрой глаза, замри на минуту и запомни это чувство — ты рядом с настоящим мастером покоя и уюта.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

