Мяуканье вместо сна: 9 причин, почему кошка превращается в ночную сирену

Мягкий пушистый комочек ночью превращается в сирену, которая не дает вам спать? Ночные крики кошки — не каприз, а сигнал, который важно правильно понять. Причины могут быть как безобидными, так и требующими медицинского вмешательства. Вот самые частые из них и рекомендации, как помочь питомцу — и себе.
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Кошка кричит
Голод или манипуляция
Кошка научилась: мяуканье = внимание или еда. Если вы реагируете — она продолжит.
Что делать:
Игнорировать ночные требования.
Использовать автокормушку с таймером.
Хвалить только после того, как питомец успокоился.
Физиологический дискомфорт
Боль, тошнота, затруднённое мочеиспускание — кошка может кричать, находясь в лотке или просто от боли.
Что делать
Немедленно обратиться к ветеринару.
Обратить внимание на аппетит, стул, поведение.
Половая охота
Нестерилизованные животные (и самцы, и самки) активны по ночам, громко "зовут" партнёра.
Решение
Стерилизация или кастрация, если вы не планируете разводить потомство.
Временно могут помочь успокаивающие препараты, но только по назначению врача.
Скука и избыток энергии
Днём кошка спит, ночью — "охотится" и требует игры.