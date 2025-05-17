Мяуканье вместо сна: 9 причин, почему кошка превращается в ночную сирену

3:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мягкий пушистый комочек ночью превращается в сирену, которая не дает вам спать? Ночные крики кошки — не каприз, а сигнал, который важно правильно понять. Причины могут быть как безобидными, так и требующими медицинского вмешательства. Вот самые частые из них и рекомендации, как помочь питомцу — и себе.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка кричит

Голод или манипуляция

Кошка научилась: мяуканье = внимание или еда. Если вы реагируете — она продолжит.

Что делать:

Игнорировать ночные требования.

Использовать автокормушку с таймером.

Хвалить только после того, как питомец успокоился.

Физиологический дискомфорт

Боль, тошнота, затруднённое мочеиспускание — кошка может кричать, находясь в лотке или просто от боли.

Что делать

Немедленно обратиться к ветеринару.

Обратить внимание на аппетит, стул, поведение.

Половая охота

Нестерилизованные животные (и самцы, и самки) активны по ночам, громко "зовут" партнёра.

Решение

Стерилизация или кастрация, если вы не планируете разводить потомство.

Временно могут помочь успокаивающие препараты, но только по назначению врача.

Скука и избыток энергии

Днём кошка спит, ночью — "охотится" и требует игры.

Как скорректировать

Активные игры утром и вечером.

Игрушки, тоннели, когтеточки, "интеллектуальные" игрушки.

Создание дневного ритма, совпадающего с вашим.

Порода

Некоторые породы (ориенталы, сиамы, балинезы) любят "поговорить".

Что делать

Больше "разговаривать" днём, чтобы питомец реализовал потребность в общении.

Не отвечать на ночное мяуканье.

Возраст и здоровье

Старые кошки (10+ лет) могут страдать деменцией, гипертонией, гипертиреозом. Это вызывает дезориентацию и тревогу ночью.

Как помочь

Обратиться к ветеринару, сдать анализы.

Создать предсказуемую и спокойную обстановку.

Можно использовать феромоны, ночники, мягкие лежанки.

Стресс

Переезд, ссоры в семье, одиночество или шум ночью — всё это может вызывать тревогу.

Как снизить тревожность

Успокаивающий голос, тактильный контакт.

Уютная лежанка, любимая игрушка рядом.

Больше внимания днём.

Борьба за территорию

Если в доме несколько животных, один может защищать своё пространство громким голосом.

Совет

Установите личные зоны, миски и лотки для каждого питомца.

При затяжной агрессии обратитесь к зоопсихологу.

Котёнок адаптируется

Малыши скучают по маме, боятся темноты, не понимают, что происходит.

Как помочь

Уютное спальное место с бортиками.

Мягкая игрушка, теплая грелка.

Постепенно приучайте к режиму.

Чего нельзя делать

Кричать, брызгать водой, швырять предметы: это пугает, но не воспитывает.

это пугает, но не воспитывает. Запирать в комнате: вызывает тревогу и усиливает мяуканье.

вызывает тревогу и усиливает мяуканье. Давать успокоительные без назначения врача: может навредить.

Что точно поможет

Игнорировать негативное поведение .

. Хвалить за тишину - лаской, голосом или лакомством.

- лаской, голосом или лакомством. Обследовать у ветеринара, если ночной крик начался внезапно.

Ночное мяуканье — это поведение, у которого почти всегда есть причина. Иногда она безобидна, а иногда — сигнал о серьёзной проблеме. Главное — не наказывать, а понять.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

