Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Талия мечты: 5 чаёв, которые помогут растопить опасный жир – раскройте свою форму
Певица Максим спела в унисон с многотысячными трибунами болельщиков Спартака
7 ароматов пленят чувства: кокос и ваниль творят магию — выбрать один невозможно
Худеешь — просто слушая звук? Ученые нашли способ снижать вес без диет и операций
Стирка при 40 градусах: опасная ошибка, которую совершают миллионы
Сломается ли через месяц? Эти авто с мотором не подведут даже после 200 тыс. км
Маргаритки массово расцвели? Это не красота, а знак, что почва заболела
30 секунд как вечность: как физическая активность искажает восприятие времени
Две игры решат всё: тренер Спартака интригует заявлением об итогах сезона – чего ждать фанатам

Мяуканье вместо сна: 9 причин, почему кошка превращается в ночную сирену

3:41
Зоосфера

Мягкий пушистый комочек ночью превращается в сирену, которая не дает вам спать? Ночные крики кошки — не каприз, а сигнал, который важно правильно понять. Причины могут быть как безобидными, так и требующими медицинского вмешательства. Вот самые частые из них и рекомендации, как помочь питомцу — и себе.

Кошка кричит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка кричит

Голод или манипуляция

Кошка научилась: мяуканье = внимание или еда. Если вы реагируете — она продолжит.

Что делать:

  • Игнорировать ночные требования.
  • Использовать автокормушку с таймером.
  • Хвалить только после того, как питомец успокоился.

Физиологический дискомфорт

Боль, тошнота, затруднённое мочеиспускание — кошка может кричать, находясь в лотке или просто от боли.

Что делать

  • Немедленно обратиться к ветеринару.
  • Обратить внимание на аппетит, стул, поведение.

Половая охота

Нестерилизованные животные (и самцы, и самки) активны по ночам, громко "зовут" партнёра.

Решение

  • Стерилизация или кастрация, если вы не планируете разводить потомство.
  • Временно могут помочь успокаивающие препараты, но только по назначению врача.

Скука и избыток энергии

Днём кошка спит, ночью — "охотится" и требует игры.

Как скорректировать

  • Активные игры утром и вечером.
  • Игрушки, тоннели, когтеточки, "интеллектуальные" игрушки.
  • Создание дневного ритма, совпадающего с вашим.

Порода

Некоторые породы (ориенталы, сиамы, балинезы) любят "поговорить".

Что делать

  • Больше "разговаривать" днём, чтобы питомец реализовал потребность в общении.
  • Не отвечать на ночное мяуканье.

Возраст и здоровье

Старые кошки (10+ лет) могут страдать деменцией, гипертонией, гипертиреозом. Это вызывает дезориентацию и тревогу ночью.

Как помочь

  • Обратиться к ветеринару, сдать анализы.
  • Создать предсказуемую и спокойную обстановку.
  • Можно использовать феромоны, ночники, мягкие лежанки.

Стресс

Переезд, ссоры в семье, одиночество или шум ночью — всё это может вызывать тревогу.

Как снизить тревожность

  • Успокаивающий голос, тактильный контакт.
  • Уютная лежанка, любимая игрушка рядом.
  • Больше внимания днём.

Борьба за территорию

Если в доме несколько животных, один может защищать своё пространство громким голосом.

Совет

  • Установите личные зоны, миски и лотки для каждого питомца.
  • При затяжной агрессии обратитесь к зоопсихологу.

Котёнок адаптируется

Малыши скучают по маме, боятся темноты, не понимают, что происходит.

Как помочь

  • Уютное спальное место с бортиками.
  • Мягкая игрушка, теплая грелка.
  • Постепенно приучайте к режиму.

Чего нельзя делать

  • Кричать, брызгать водой, швырять предметы: это пугает, но не воспитывает.
  • Запирать в комнате: вызывает тревогу и усиливает мяуканье.
  • Давать успокоительные без назначения врача: может навредить.

Что точно поможет

  • Игнорировать негативное поведение.
  • Хвалить за тишину - лаской, голосом или лакомством.
  • Обследовать у ветеринара, если ночной крик начался внезапно.

Ночное мяуканье — это поведение, у которого почти всегда есть причина. Иногда она безобидна, а иногда — сигнал о серьёзной проблеме. Главное — не наказывать, а понять.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался
Новости спорта
Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался Аудио 
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Талия мечты: 5 чаёв, которые помогут растопить опасный жир – раскройте свою форму
Певица Максим спела в унисон с многотысячными трибунами болельщиков Спартака
Мяуканье вместо сна: 9 причин, почему кошка превращается в ночную сирену
7 ароматов пленят чувства: кокос и ваниль творят магию — выбрать один невозможно
Худеешь — просто слушая звук? Ученые нашли способ снижать вес без диет и операций
Стирка при 40 градусах: опасная ошибка, которую совершают миллионы
Сломается ли через месяц? Эти авто с мотором не подведут даже после 200 тыс. км
Маргаритки массово расцвели? Это не красота, а знак, что почва заболела
30 секунд как вечность: как физическая активность искажает восприятие времени
Две игры решат всё: тренер Спартака интригует заявлением об итогах сезона – чего ждать фанатам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.