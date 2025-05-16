Один дома: как подготовить собаку к вашему отсутствию — простые советы

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как сделать так, чтобы ваша собака не чувствовала себя одинокой, когда вы уходите из дома? Даже самый преданный и общительный питомец иногда остаётся один — будь то из-за работы, учёбы или поездок. Как помочь собаке справиться с одиночеством и сделать ваше отсутствие менее стрессовым?

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ одиночество у собак

Почему собаки страдают от одиночества?

Собаки — социальные животные, и длительное время в одиночестве может вызывать у них тревогу, беспокойство и даже проблемы с поведением.

Зная это, важно подготовить питомца к вашему отсутствию и создать для него комфортную и безопасную среду.

Как сделать отсутствие хозяина менее тяжёлым?

Разрядите энергию

Перед уходом уделите время активным играм и прогулкам. Это поможет собаке выплеснуть накопившуюся энергию и спокойнее воспринимать ваше отсутствие.

Обеспечьте развлечения

Оставьте любимые игрушки и головоломки, чтобы питомец мог занять себя в ваше отсутствие. Это отвлечёт и снизит уровень стресса.

Комфорт и удобство

Подготовьте для собаки её место отдыха, обеспечьте доступ к воде и еде, а также к туалету. Учитывайте погодные условия — не оставляйте питомца в слишком жарком или холодном помещении.

Спокойный уход и возвращение

Перед уходом не устраивайте сцен прощания — это усиливает тревогу у собаки. По возвращении ведите себя спокойно и ласково, чтобы питомец не связывал уход с драмой.

Когда нужна помощь специалиста?

Если собака сильно тревожится или проявляет агрессию в ваше отсутствие, стоит обратиться к кинологу или специалисту по поведению.

Профессионал поможет подобрать методы адаптации и обучение.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

