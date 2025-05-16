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Опасные лакомства: 6 опасных продуктов, которые нельзя давать кошкам

2:20
Зоосфера

Если у вас дома живёт кошка, вы наверняка не раз сталкивались с такой ситуацией: вы садитесь за стол, чтобы спокойно поесть, а она тут же появляется рядом, пристально глядя вам в глаза. Эти умоляющие взгляды словно просят поделиться остатками с тарелки. И хотя так хочется побаловать питомца, делать этого категорически не стоит — многие продукты опасны для здоровья кошек.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Продукты, которых стоит избегать

1. Жир и кости

Кости — варёные или сырые — опасны, так как могут застрять в горле или повредить пищевод и желудок животного.

Жирное мясо тоже не подходит: оно часто вызывает у кошек расстройство желудка, рвоту и диарею. Даже если вам кажется, что это безобидно, лучше отказаться.

2. Сырое яйцо

Сырые яйца несут риск заражения сальмонеллой и кишечной палочкой. Кроме того, в яйцах содержится авидин — вещество, мешающее усвоению важного витамина B, что плохо влияет на состояние кожи и здоровья кошки.

3. Виноград и изюм

Даже маленькое количество винограда или изюма может вызвать почечную недостаточность у кошек.

При случайном употреблении питомец быстро может начать рвать, появятся вялость, понос и боль в животе. Причины такой реакции изучены не до конца, но рисковать не стоит.

4. Зелёные помидоры и сырая зелёная картошка

Они содержат соланин — токсичный алкалоид, вызывающий серьёзные желудочно-кишечные проблемы у животных.

В продуктах, которые мы покупаем, его обычно слишком мало, чтобы навредить, но свежие зелёные овощи опасны.

5. Авокадо

В авокадо есть токсичное вещество персин, которое присутствует во всех частях плода, а также в листьях и косточках.

Оно вызывает у кошек рвоту, диарею, проблемы с дыханием и даже может привести к смерти.

6. Шоколад

Все знают, что шоколад вреден для собак, но он опасен и для кошек. Токсичным компонентом является теобромин, который может вызвать судороги, нарушение сердечного ритма и даже привести к смерти.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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