Кто подарит уют и радость: 10 пород с безупречным нравом

3:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Есть собаки, которые будто созданы для того, чтобы делать жизнь теплее. Их называют "золотыми" не за окрас, а за характер: добрый, уравновешенный, чуткий. Вот 10 пород, с которыми в доме всегда будет уют, смех и много любви.

Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый лабрадор

1. Золотистый ретривер — живое солнышко

С этими хвостатыми улыбками сложно грустить. Золотистые ретриверы до старости сохраняют щенячий запал, обожают всех и каждого. Но будь готов: шерсти будет много, особенно весной. И без прогулок часами не обойтись — это не подушка, а комок энергии.

2. Лабрадор — чемпион по радости

Если бы эмоция "ура!" была собакой — это был бы лабрадор. Он счастлив даже от того, что вы просто рядом. Отлично ладит с детьми, с другими животными — вообще со всем живым. Но еду он любит ещё сильнее, чем вас. Следите за миской, иначе обзаведётесь плюшевым медведем вместо собаки.

3. Немецкая овчарка — умный и чуткий защитник

Овчарка не просто пёс, а партнёр. Она понимает с полуслова, схватывает команды на лету и готова учиться вечно. Главное — не оставлять без дела. Им скучно без задач, они — настоящие трудоголики в мире собак.

4. Немецкий дог — большой и ласковый

Да, он может дотянуться до полки на кухне, не вставая на задние лапы. Но в душе — нежность на четырёх лапах. Спокойный, добрый, сдержанный. Главное — не простудить: короткая шерсть не любит холод.

5. Бладхаунд — грустный взгляд, весёлое сердце

Морда у него будто всегда печальная, но это обманка. В душе бладхаунд — весельчак и упрямец. Его невозможно отвлечь, если он взял след. Но за эти складки и уши придётся ухаживать регулярно.

6. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — маленький аристократ

Компактный, элегантный и вечно влюблённый в хозяина. Сидеть на руках? Пожалуйста. Устроить охоту за носком? Ещё бы! Идеален для жизни в квартире. Главное — регулярно расчёсывать эту шелковистую шубку.

7. Кокер-спаниель — эмоциональный экстраверт

Глазами говорит лучше слов. Поддержит в грусти, порадуется вместе. Энергичный и ласковый. Но уши и шерсть — зона повышенного внимания. Без ухода быстро теряют форму и здоровье.

8. Бостон-терьер — маленький комик в смокинге

Этот пёс — настоящая живая эмоция. Он смешной, сообразительный и очень человекоориентированный. Уход минимален, но вот за выпуклыми глазами нужно следить, особенно на прогулках.

9. Вельш-корги — короткие лапы, большая душа

Он будто создан, чтобы улыбаться. Корги обожают играть, общаться и быть в центре событий. Но еду — тоже. Так что к миске подходите с умом. И не забывайте про активность — корги не любят скуку.

10. Американский питбультерьер — мускулы с сердцем

Да, репутация у них спорная. Но питбули, выросшие в любви, — невероятно чуткие и надёжные. Они отлично ладят с детьми, защищают семью и обожают двигаться. Главное — дать им воспитание и заботу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



