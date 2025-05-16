Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Травмы, ОРВИ и отёк Квинке: что чаще всего лечат российские туристы за границей
Кафе как клуб: как общепит стал социальным феноменом позднего СССР
Эта дешёвая машина теперь выглядит, как будто её рисовал дизайнер BMW
Бразилия шокировала научный мир: в джунглях Амазонки скрывается тайна возрастом 2 миллиарда лет
Внимание, отрава! Эта рыба – скрытый враг вашего организма, даже не думайте ее есть
Хочешь похудеть? Три минуты быстрой ходьбы — и жир начинает таять
Как избежать конфликтов между культурами: опасные соседства на огороде
Такие пироги: Мизулина пригрозила блокировкой Telegram в случае удаления её канала

Как зовут собак в этом году? Тренды, над которыми хочется смеяться

2:43
Зоосфера

Порой достаточно услышать: "Барон, фу!" — и перед глазами встаёт не просто собака, а целый образ. Имя собаки — это не просто звук. Это характер, история, настроение, и в 2025 году владельцы собак с фантазией постарались на славу.

Спящая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая собака

Рекс и Белла — вечно в моде

Есть клички, которые словно отполированы временем. Рекс, Джек, Белла, Молли — их можно услышать в любом парке. Они короткие, звучные и отлично ложатся на собачий слух. Впрочем, даже классика может заиграть по-новому.

"У нас во дворе живёт щенок-ротвейлер по имени Барон. Так он и ходит, как граф!" — улыбается моя соседка.

Международные нотки

Николь, Алехандро, Матео, Есения — в моде клички с латиноамериканским или европейским акцентом. Они звучат утончённо и добавляют питомцу шарма.

Один ветеринар рассказывал:
"Пришла женщина с чихуахуа — весь из себя грозный. Представляет: "Алехандро Диего Фернандес!" Я едва сдержался, чтобы не поклониться".

Влияние звёзд и инфополя

Многие вдохновляются поп-культурой. Тейлор, Билли, Шакира, Рокки, Дональд — клички, в которых отражается ирония, любовь к музыке или политике. Кто-то называет таксу Дональдом не просто так, а "за стрижку и упрямый характер".

Русские душой

В России живёт особая кличечная магия. Мальчиков чаще называют Тузик, Бобик, Кузя, Жук, Граф. Девочек — Лада, Ника, Тайга, Боня.

"Познакомилась недавно с хаски по имени Умка. Белый как снег, любопытный как щенок, и имя — в точку!" — делится подруга.

Имя — это судьба

Выбирая кличку, хозяин словно задаёт собаке курс. Назовёшь Рокки — и будь готов к бесконечным пробежкам. А если собаку зовут Гроза, то через пару месяцев она начинает командовать даже котом.

Лучше всего собаки откликаются на клички с чёткими звуками. Джек, Макс, Лада — это "имена, которые летят". Отличный тест: попробуйте выкрикнуть имя в парке. Если не смущает — значит, подходит!

Немного практики и здравого смысла

  • Не выбирайте слишком длинные имена. Кубик-Рубик звучит мило, но зовите это на детской площадке…

  • Понаблюдайте пару дней — питомец сам подскажет, кто он.

  • Хотите уникальности — не переборщите. Животному с этим жить.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Авто
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор Аудио 
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Красота и стиль
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают Аудио 
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Российский шоу-бизнес
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Последние материалы
Как зовут собак в этом году? Тренды, над которыми хочется смеяться
Как избежать конфликтов между культурами: опасные соседства на огороде
Хочешь похудеть? Три минуты быстрой ходьбы — и жир начинает таять
Такие пироги: Мизулина пригрозила блокировкой Telegram в случае удаления её канала
Запасы истощаются? Германия вмешается в закачку газа
Шкаф больше не нужен: создаём гардероб без перепланировки
Отдых без компромиссов: какие критерии отличают пляжи с «синим флагом»?
Укроп не любит сюрпризов: полив, который спасает урожай
Самое странное меню СССР: суп из овсянки, бутерброды с килькой и компот из загадок
Пионы без цветов: что делать и как вернуть им жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.