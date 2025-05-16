Как зовут собак в этом году? Тренды, над которыми хочется смеяться

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Порой достаточно услышать: "Барон, фу!" — и перед глазами встаёт не просто собака, а целый образ. Имя собаки — это не просто звук. Это характер, история, настроение, и в 2025 году владельцы собак с фантазией постарались на славу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящая собака

Рекс и Белла — вечно в моде

Есть клички, которые словно отполированы временем. Рекс, Джек, Белла, Молли — их можно услышать в любом парке. Они короткие, звучные и отлично ложатся на собачий слух. Впрочем, даже классика может заиграть по-новому.

"У нас во дворе живёт щенок-ротвейлер по имени Барон. Так он и ходит, как граф!" — улыбается моя соседка.

Международные нотки

Николь, Алехандро, Матео, Есения — в моде клички с латиноамериканским или европейским акцентом. Они звучат утончённо и добавляют питомцу шарма.

Один ветеринар рассказывал:

"Пришла женщина с чихуахуа — весь из себя грозный. Представляет: "Алехандро Диего Фернандес!" Я едва сдержался, чтобы не поклониться".

Влияние звёзд и инфополя

Многие вдохновляются поп-культурой. Тейлор, Билли, Шакира, Рокки, Дональд — клички, в которых отражается ирония, любовь к музыке или политике. Кто-то называет таксу Дональдом не просто так, а "за стрижку и упрямый характер".

Русские душой

В России живёт особая кличечная магия. Мальчиков чаще называют Тузик, Бобик, Кузя, Жук, Граф. Девочек — Лада, Ника, Тайга, Боня.

"Познакомилась недавно с хаски по имени Умка. Белый как снег, любопытный как щенок, и имя — в точку!" — делится подруга.

Имя — это судьба

Выбирая кличку, хозяин словно задаёт собаке курс. Назовёшь Рокки — и будь готов к бесконечным пробежкам. А если собаку зовут Гроза, то через пару месяцев она начинает командовать даже котом.

Лучше всего собаки откликаются на клички с чёткими звуками. Джек, Макс, Лада — это "имена, которые летят". Отличный тест: попробуйте выкрикнуть имя в парке. Если не смущает — значит, подходит!

Немного практики и здравого смысла

Не выбирайте слишком длинные имена. Кубик-Рубик звучит мило, но зовите это на детской площадке…

Понаблюдайте пару дней — питомец сам подскажет, кто он.

Хотите уникальности — не переборщите. Животному с этим жить.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



