Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лагуна шёпота: почему пляж Сан-Лоренцо называют самым умиротворённым местом
Попугаи-монахи придумали собственный язык для общения в мегаполисах
Это дерево привлекает мух и травит соседей: стоит ли сажать его в саду
Эта растяжка для чайников: 5 шагов, чтобы быстро и безопасно сесть в позу Лотоса
Убираем седину и добавляем блеска: этот тренд покоряет все парикмахерские
Конфликт брендов: Oppo потеряла шанс использовать торговую марку Reno во Франции
Гроб в багажнике и трубы через салон: история первого кондиционера
Певица Елена Темникова попала в реестр должников ФНС
Ловушка на колесах: в Корее расследуют смерть адвоката в горящей Model X

Не линяет, не пахнет и не пачкается — порода для тех, кто любит порядок

2:42
Зоосфера

Чистота — не просто стиль жизни, а принцип. Особенно, если дома появляется собака. Но что, если питомец не будет источником шерсти по углам и странных запахов? Некоторые породы настолько аккуратны, что с ними легко сохранить порядок даже в идеальной квартире.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

1. Американский голый терьер

Полное отсутствие шерсти делает этих собак настоящей находкой для аллергиков. Уход — минимальный: защита от солнца и редкое купание. И никаких следов на диване.

2. Ксолоитцкуинтли

Мексиканская редкость с характером монаха. Не линяет, не пахнет, не пачкается. Зато требует немного увлажняющего крема — кожа у ксоло нежная.

3. Басенджи

Самый "кошачий" из собак. Умывается лапками, не лает, избегает грязи. Линька — почти незаметна, запаха — нет вовсе.

4. Бедлингтон-терьер

Плюшевый снаружи — стерильный внутри. Его шерсть не вызывает аллергию, не пахнет и не сыплется. А внешний вид — как будто из британского салона красоты.

5. Той-пудель

Гламур без последствий. Не линяет, любит ванну и не возражает против регулярной стрижки. Один из самых чистоплотных компаньонов.

6. Чау-чау

Шерсть — как облако, но повадками чау напоминает кошку. Избегает луж, не любит грязь, а характерный запах почти не выражен.

7. Японский хин

Миниатюрный эстет. Предпочитает чистые поверхности, аккуратно умывается лапкой и не допускает запаха. Уход за шерстью — в удовольствие.

8. Борзая

Тонкая, элегантная и совершенно неприхотливая. Шерсть короткая, не пахнет и не осыпается. Идеальный вариант для аккуратного дома.

9. Уиппет

Близкий родственник борзой — и такой же чистюля. Обожает уют, не переносит грязь и ведёт себя деликатно. Шерсть — как шёлк.

10. Фараонова собака

Королевская натура: не любит беспорядка и всегда аккуратна. Шерсть — без подшерстка, запах отсутствует, а внешний вид — на зависть любой выставке.

Если собака в вашем доме — не повод для компромиссов в уборке, эти породы идеально впишутся в образ жизни. Они не только ухожены сами по себе, но и бережно относятся к окружающей чистоте. Главное — не забывать о базовом уходе.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Наука и техника
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики Аудио 
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Лагуна шёпота: почему пляж Сан-Лоренцо называют самым умиротворённым местом
Попугаи-монахи придумали собственный язык для общения в мегаполисах
Это дерево привлекает мух и травит соседей: стоит ли сажать его в саду
Эта растяжка для чайников: 5 шагов, чтобы быстро и безопасно сесть в позу Лотоса
Убираем седину и добавляем блеска: этот тренд покоряет все парикмахерские
Конфликт брендов: Oppo потеряла шанс использовать торговую марку Reno во Франции
Не линяет, не пахнет и не пачкается — порода для тех, кто любит порядок
Гроб в багажнике и трубы через салон: история первого кондиционера
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии
Певица Елена Темникова попала в реестр должников ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.