Не линяет, не пахнет и не пачкается — порода для тех, кто любит порядок

Чистота — не просто стиль жизни, а принцип. Особенно, если дома появляется собака. Но что, если питомец не будет источником шерсти по углам и странных запахов? Некоторые породы настолько аккуратны, что с ними легко сохранить порядок даже в идеальной квартире.
Полное отсутствие шерсти делает этих собак настоящей находкой для аллергиков. Уход — минимальный: защита от солнца и редкое купание. И никаких следов на диване.
Мексиканская редкость с характером монаха. Не линяет, не пахнет, не пачкается. Зато требует немного увлажняющего крема — кожа у ксоло нежная.
Самый "кошачий" из собак. Умывается лапками, не лает, избегает грязи. Линька — почти незаметна, запаха — нет вовсе.
Плюшевый снаружи — стерильный внутри. Его шерсть не вызывает аллергию, не пахнет и не сыплется. А внешний вид — как будто из британского салона красоты.
Гламур без последствий. Не линяет, любит ванну и не возражает против регулярной стрижки. Один из самых чистоплотных компаньонов.
Шерсть — как облако, но повадками чау напоминает кошку. Избегает луж, не любит грязь, а характерный запах почти не выражен.
Миниатюрный эстет. Предпочитает чистые поверхности, аккуратно умывается лапкой и не допускает запаха. Уход за шерстью — в удовольствие.
Тонкая, элегантная и совершенно неприхотливая. Шерсть короткая, не пахнет и не осыпается. Идеальный вариант для аккуратного дома.
Близкий родственник борзой — и такой же чистюля. Обожает уют, не переносит грязь и ведёт себя деликатно. Шерсть — как шёлк.
Королевская натура: не любит беспорядка и всегда аккуратна. Шерсть — без подшерстка, запах отсутствует, а внешний вид — на зависть любой выставке.
Если собака в вашем доме — не повод для компромиссов в уборке, эти породы идеально впишутся в образ жизни. Они не только ухожены сами по себе, но и бережно относятся к окружающей чистоте. Главное — не забывать о базовом уходе.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.