Не линяет, не пахнет и не пачкается — порода для тех, кто любит порядок

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чистота — не просто стиль жизни, а принцип. Особенно, если дома появляется собака. Но что, если питомец не будет источником шерсти по углам и странных запахов? Некоторые породы настолько аккуратны, что с ними легко сохранить порядок даже в идеальной квартире.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

1. Американский голый терьер

Полное отсутствие шерсти делает этих собак настоящей находкой для аллергиков. Уход — минимальный: защита от солнца и редкое купание. И никаких следов на диване.

2. Ксолоитцкуинтли

Мексиканская редкость с характером монаха. Не линяет, не пахнет, не пачкается. Зато требует немного увлажняющего крема — кожа у ксоло нежная.

3. Басенджи

Самый "кошачий" из собак. Умывается лапками, не лает, избегает грязи. Линька — почти незаметна, запаха — нет вовсе.

4. Бедлингтон-терьер

Плюшевый снаружи — стерильный внутри. Его шерсть не вызывает аллергию, не пахнет и не сыплется. А внешний вид — как будто из британского салона красоты.

5. Той-пудель

Гламур без последствий. Не линяет, любит ванну и не возражает против регулярной стрижки. Один из самых чистоплотных компаньонов.

6. Чау-чау

Шерсть — как облако, но повадками чау напоминает кошку. Избегает луж, не любит грязь, а характерный запах почти не выражен.

7. Японский хин

Миниатюрный эстет. Предпочитает чистые поверхности, аккуратно умывается лапкой и не допускает запаха. Уход за шерстью — в удовольствие.

8. Борзая

Тонкая, элегантная и совершенно неприхотливая. Шерсть короткая, не пахнет и не осыпается. Идеальный вариант для аккуратного дома.

9. Уиппет

Близкий родственник борзой — и такой же чистюля. Обожает уют, не переносит грязь и ведёт себя деликатно. Шерсть — как шёлк.

10. Фараонова собака

Королевская натура: не любит беспорядка и всегда аккуратна. Шерсть — без подшерстка, запах отсутствует, а внешний вид — на зависть любой выставке.

Если собака в вашем доме — не повод для компромиссов в уборке, эти породы идеально впишутся в образ жизни. Они не только ухожены сами по себе, но и бережно относятся к окружающей чистоте. Главное — не забывать о базовом уходе.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



