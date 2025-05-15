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Умные до наглости: породы, которые дрессируют своих хозяев сами — но делают это интеллигентно

2:05
Зоосфера

Собаки умны — в этом никто не сомневается. Но некоторые породы выделяются на фоне остальных настоящим IQ, способностью к обучению и пониманию человека буквально с одного взгляда. По рейтингу канадского психолога Стэнли Корена в топ вошли те, кто осваивает команды с первых пяти попыток и выполняет их почти без ошибок. Вот эти четвероногие отличники.

Бордер-колли
Фото: pixabay.com by KatrinKerou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордер-колли

Бордер-колли — безусловный лидер. Способен распознать десятки слов, выучить трюки, решить логическую задачу. Но требует много общения, поэтому не лучший выбор для семей с маленькими детьми.

Пудель — артист в завитках. Мимика, эмпатия, лёгкое обучение — всё при нём. Не зря его так любят в цирке и за кулисами.

Немецкая овчарка — настоящий универсал. От пастбища до полиции и службы спасения — она всюду первая и не подводит.

Золотистый ретривер — воплощение доброты. Он не только умён, но и невероятно чуток: работает поводырём, терапевтом и просто идеальным другом семьи.

Доберман — телохранитель с мозгами. Бдительный, бесстрашный и преданный, но требует чёткого воспитания.

Шелти — миниатюрная овчарка с гордостью и выразительностью. Отлично читает настроение хозяина и "говорит" с помощью разных звуков.

Лабрадор — душа компании. Добрый, активный и преданный, легко обучается и идеально ладит с детьми.

Папильон — интеллигент в миниатюре. Маленький, сообразительный, эмоционально тонкий. Хорош для одиноких людей и пожилых пар.

Ротвейлер — сила и мозг. Требует уверенной руки, но способен на многое — от охраны до службы в армии.

Австралийская овчарка — трудоголик с добрым сердцем. Весёлая, ласковая, невероятно умная и преданная. Отлично работает в паре с активным хозяином.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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