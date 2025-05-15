Русские кошки, которые стали звездами международных выставок

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Россия подарила миру не только балет, икорку и берёзки, но и породы кошек, которые вызывают восхищение за рубежом. Ни одна выставка не обходится без них, а за границей эти мурлыки считаются настоящими звёздами. Вот топ-5 наших пушистых любимцев, которые покорили весь мир.

Фото: commons.wikimedia. org by TRUE KURILIANS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курильский бобтейл

1. Сибирская кошка

Настоящий "васька" с характером! Большая, пушистая, независимая, но ласковая. Эта кошка выросла не в лаборатории — её закалили морозы и деревенская свобода. Умеет и мышей поймать, и собак поставить на место. А потом — на колени и мурлыкать.

2. Невская маскарадная

Словно аристократка, родившаяся в сибирской деревне и переехавшая в Петербург. Та же база, что и у сибиряков, но с налётом интеллигентности и шарма. Белоснежная шубка, эффектная маска и характер посговорчивее.

3. Курильский бобтейл

Настоящий котопёс! Умный, упрямый и бесконечно активный. Требует дрессировки и уважения. Зато потом — лучший спутник в поход, на рыбалку или просто в лес. Главное — не спорить с ним по пустякам.

4. Русская голубая

Порода с географией: родом из Архангельска, но оформлена за рубежом. Элегантная, тихая и вечная классика — как Чайковский среди котов. Серебристая шерсть и зелёные глаза сделали её любимицей аристократов.

5. Питерболд

Самая молодая и экзотичная порода из России. Смешали ориентала и сфинкса — получилось грациозное чудо с характером солнечного зайчика. Открытые, ласковые и невероятно контактные, эти кошки подкупают даже тех, кто боится лысых пород.

Казалось бы, такие разные, но всех их объединяет одно: русская душа и умение быть не только красивыми, но и верными.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



