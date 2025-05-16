Эта кошка позирует лучше моделей: 10 пород, созданных для объектива

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые кошки просто рождены для объектива. Они позируют с видом звезды, ловят свет лучше моделей Victoria's Secret и умеют смотреть в камеру так, что забываешь, как дышать. Встречайте топ-10 пород, которые в кадре выглядят как произведение искусства — случайных снимков у них не бывает.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка породы Рэгдолл

Бенгальская кошка — леопард с подиума

Светится, сверкает и всегда в движении. Переливающаяся "глиттерная" шерсть, дикое изящество и вечно озорной взгляд — бенгалов камера просто обожает. Это не статичные позы, а настоящее fashion-action.

Сфинкс — фотогеничность на минималках (шерсти)

Без пушистой шубы, но с харизмой на максимум. Сфинксы умеют быть загадочными, смешными, драматичными и внеземными — иногда в пределах одной фотосессии. А ещё - они обожают внимание, так что объективам рады.

Мейн-кун — кошачий властелин с гривой

Кисточки на ушах, пушистый хвост, уверенная осанка — мейн-куны будто позируют для фэнтези-обложек. Они умеют принимать позы, в которых больше достоинства, чем у герцога на коронации.

Британская короткошёрстная — философ в плюше

Круглая морда, плотная шерсть и невозмутимый взгляд. Кажется, будто они знают ответы на все вопросы. Даже когда просто спят на батарее, выглядят как кадр из журнала о важности внутреннего дзена.

Абиссинская — кошка-солнце

Тёплая золотистая шерсть, живые глаза и вечное движение. Снимки с абиссинкой — это сплошные лучи счастья и энергии. Она не стоит — она парит.

Рэгдолл — уют и шёлк

Голубые глаза, нежный взгляд и шерсть, будто созданная для рекламной кампании пледов. Рэгдоллы умеют позировать расслабленно, как будто лежат на диване в интерьере Pinterest.

Сибирская — русский шик

Густая шуба, гипнотизирующий взгляд и мощная грация — сибирские кошки созданы для фото на фоне снега или леса. Они будто стекают с кадра в легенду.

Сиамская — взгляд сквозь объектив

Тонкая, грациозная, с глазами, полными интриги. Сиамские кошки будто подслушали ваши мысли и теперь позируют так, чтобы вы усомнились в своих планах.

Персидская — роскошь и тишина

Шикарная шерсть и невозмутимый лоб делают персов идеальными для царственных портретов. Их не нужно просить сидеть спокойно — они уже сидят. С достоинством.

Турецкая ангора — белоснежный балет

Лёгкие, воздушные, как пушинка. Особенно эффектны белые ангоры с разноцветными глазами — такое фото будто из мифа или сказки, где кошка — волшебный хранитель дома.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



