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Кошка управляет вашим домом? Вот 8 признаков, что вы давно не хозяин

2:32
Зоосфера

Вы ещё верите, что главный в доме — вы? Ха! Этот миф развеивается в тот момент, когда вы впервые приносите котёнка в квартиру. С этого дня вы — просто персонал. Вот как это проявляется.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

1. Интерьер под усатого дизайнера

Любимые кошачьи уголки появляются сами собой. Вы переставляете мебель ради лежанки на подоконнике, убираете с полок сувениры, чтобы не мешали котику сидеть повыше, и даже меняете цветы на кошачью травку. Кто тут кого приручил?

2. Внимание — по графику (не вашему)

Миф о независимых кошках разбивается об реальность: если пушистик хочет ласки — вы её дадите. Хоть вы в Zoom-конференции, хоть спите перед ночной сменой. А вот когда ласку предлагаете вы — он делает вид, что вас не существует. Всё по его правилам.

3. Еда? Не просим — берём

Некоторые коты даже не считают нужным выпрашивать кусочек. Просто залезают на стол и берут то, что им "принадлежит". Попробуете остановить — рискуете царапинами и обидой на неделю.

4. Не шевелись!

Заняли кровать, кресло или колени? Забудьте про движение. Лежать — значит лежать. А если кошка устроилась на книге, вы уже не читаете — вы охраняете. И радуетесь её обществу больше, чем сюжету.

5. Новый режим дня

Просыпаться в пять утра, убирать лоток по сигналу "мяу", играть в сумерках — кошки живут по своим биоритмам. И не важно, сова вы или жаворонок — вам придётся подстроиться.

6. Туалетный вопрос

Лоток, как и трон, должен стоять там, где удобно владельцу. Один кот может пользоваться четырьмя лотками — лишь бы не в ванной! А если он выбрал момент, чтобы "делать дело" прямо во время уборки — это знак особого доверия.

7. Вы — говорящий автомат с едой

Если вы отличаете, когда "мяу" значит "покорми", а когда "почеши", если вы учите ребёнка гладить кота только между ушами и НИКОГДА по животу — поздравляем, вы прошли базовый курс "Как угодить кошке".

8. Расходы на себя? Нет, на кота

Две лежанки, три миски, корм премиум-класса, игрушки, когтеточка, ещё игрушки… Деньги сами уходят в пользу хвостатого босса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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