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Мягкий знак или печать древних? Что скрывает буква М на лбу вашей кошки

1:46
Зоосфера

Заметили, что у полосатых кошек между глаз — чёткая буква "М"? Это не магия и не случайность. А может, всё же магия?

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Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Генетический код в виде буквы

Буква "М" — это часть табби-окраса, самого древнего кошачьего узора. Он передался домашним мурлыкам от их диких предков. И хотя табби — не порода, а тип окраса, отметка на лбу есть у всех таких кошек. Даже у тех, у кого на теле нет явных полос — например, у тикированных.

Этот "знак отличия" — результат работы гена табби. Он управляет распределением меланина в шерсти, и при определённых комбинациях рождается та самая буква "М".

Какие бывают табби-кошки

Вот пять вариантов:

  1. Мраморный (классический) — боковые завитки, как у мрамора.

  2. Тигровый (макрель) — чёткие вертикальные полосы.

  3. Пятнистый — узор из пятен вместо полос.

  4. Тикированный — кажется, что полос нет, но "М" — на месте.

  5. Оранжевый табби — чаще всего это самцы (до 80%).

Легенды, в которые хочется верить

До появления генетики у "М" были другие объяснения:

  • В древнем Египте верили, что кошка — дитя луны, а "М" — её знак.

  • В исламском мире рассказывают, что пророк Мухаммед благословил кошку Муэззу, оставив на её лбу метку.

  • В христианстве говорят, что Мария, благодарная кошке за то, что она согрела младенца Иисуса, отметила её лоб ласковым прикосновением.

Почему это важно

Каждая табби-кошка носит на себе отпечаток тысячелетней истории. Она не просто полосатая — она связана с природой, мифами и древними культурами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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