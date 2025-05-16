Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Седина исчезнет на глазах: этот кофейный трюк за 30 минут преобразит ваши волосы
Ешь и худей: 5 секретных перекусов после 40 лет, которые топят жир на животе
Звезда Ливерпуля Собослаи откровенно рассказал о своём браке
Инспекторы начинают останавливать странных водителей: почему так происходит и что за этим стоит
5 модных фишек на кухне, из-за которых вашу квартиру не купят даже со скидкой
Невеста Тимати рассказала о проблемах во время беременности
Англия может принять чемпионат мира спустя семь десятилетий
Амазония не главная? Почему леса — не источник кислорода
Всего 20 минут пешком — и вы в другом мире: скрытые от туристов водопады Франции удивят вас

Прогулка может закончиться больницей: что растёт на улице и травит питомцев

Зоосфера

Собаки и кошки редко поедают всё подряд — их спасают инстинкты. Но и они не застрахованы от случайностей: понюхали, лизнули, попили воду из вазы — и уже беда. Весной и летом особенно важно помнить, какие растения на улице могут быть опасны для четвероногих.

Недовольная собака
Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недовольная собака

Вот пять популярных цветов и кустарников, которые стоит обходить стороной, если рядом ваш питомец.

Ландыш — не такой невинный, как кажется

  • Нежный весенний символ таит смертельную угрозу. В ландыше содержится сердечный гликозид — токсин, вызывающий аритмию, рвоту, понос и даже судороги. Особенно опасны его красные ягоды и даже вода из-под букета. Если собака или кошка выпьет такую воду — риск может быть серьёзным.

Олеандр — красота с горьким вкусом

  • Этот декоративный кустарник с яркими цветами ядовит от корней до лепестков. Даже одна съеденная часть растения может вызвать нарушения работы сердца, сильную рвоту, судороги. Хорошо, что он горький — животные обычно его не трогают. Но осторожность не помешает.

Лилия и лилейник — кошкам нельзя ни капли

  • Для собак они безопасны, а вот для кошек — смертельны. Даже контакт с водой, в которой стояли лилии, может вызвать тяжёлую почечную недостаточность. Отказ от еды, апатия, рвота — тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать.

Люпин — яркий, но токсичный

  • На вид — красиво, на деле — опасно. Люпин содержит алкалоиды, ядовитые для животных и человека. Особенно опасны дикорастущие поля люпинов — пасти там скот запрещено. Собакам и кошкам туда тоже лучше не соваться.

Тюльпаны и нарциссы — праздничная угроза

  • Обычные весенние букеты тоже могут быть опасны. В луковицах нарциссов содержится ликорин — яд, вызывающий тошноту, рвоту и головокружение. У тюльпанов токсичны все части, особенно листья. Лучше держать их вне зоны доступа хвостатых.

Вывод: Красивое — не всегда безопасное. Весной и летом будьте особенно внимательны к цветам и кустарникам, которые могут встретиться на прогулке или оказаться дома в букете.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Авто
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор Аудио 
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Седина исчезнет на глазах: этот кофейный трюк за 30 минут преобразит ваши волосы
Ешь и худей: 5 секретных перекусов после 40 лет, которые топят жир на животе
Звезда Ливерпуля Собослаи откровенно рассказал о своём браке
Инспекторы начинают останавливать странных водителей: почему так происходит и что за этим стоит
5 модных фишек на кухне, из-за которых вашу квартиру не купят даже со скидкой
Невеста Тимати рассказала о проблемах во время беременности
Прогулка может закончиться больницей: что растёт на улице и травит питомцев
Англия может принять чемпионат мира спустя семь десятилетий
Цены на какао-бобы снова достигли рекорда: причины и последствия для мировой экономики
Амазония не главная? Почему леса — не источник кислорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.