Прогулка может закончиться больницей: что растёт на улице и травит питомцев

Собаки и кошки редко поедают всё подряд — их спасают инстинкты. Но и они не застрахованы от случайностей: понюхали, лизнули, попили воду из вазы — и уже беда. Весной и летом особенно важно помнить, какие растения на улице могут быть опасны для четвероногих.

Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Недовольная собака

Вот пять популярных цветов и кустарников, которые стоит обходить стороной, если рядом ваш питомец.

Ландыш — не такой невинный, как кажется

Нежный весенний символ таит смертельную угрозу. В ландыше содержится сердечный гликозид — токсин, вызывающий аритмию, рвоту, понос и даже судороги. Особенно опасны его красные ягоды и даже вода из-под букета. Если собака или кошка выпьет такую воду — риск может быть серьёзным.

Олеандр — красота с горьким вкусом

Этот декоративный кустарник с яркими цветами ядовит от корней до лепестков. Даже одна съеденная часть растения может вызвать нарушения работы сердца, сильную рвоту, судороги. Хорошо, что он горький — животные обычно его не трогают. Но осторожность не помешает.

Лилия и лилейник — кошкам нельзя ни капли

Для собак они безопасны, а вот для кошек — смертельны. Даже контакт с водой, в которой стояли лилии, может вызвать тяжёлую почечную недостаточность. Отказ от еды, апатия, рвота — тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать.

Люпин — яркий, но токсичный

На вид — красиво, на деле — опасно. Люпин содержит алкалоиды, ядовитые для животных и человека. Особенно опасны дикорастущие поля люпинов — пасти там скот запрещено. Собакам и кошкам туда тоже лучше не соваться.

Тюльпаны и нарциссы — праздничная угроза

Обычные весенние букеты тоже могут быть опасны. В луковицах нарциссов содержится ликорин — яд, вызывающий тошноту, рвоту и головокружение. У тюльпанов токсичны все части, особенно листья. Лучше держать их вне зоны доступа хвостатых.

Вывод: Красивое — не всегда безопасное. Весной и летом будьте особенно внимательны к цветам и кустарникам, которые могут встретиться на прогулке или оказаться дома в букете.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

