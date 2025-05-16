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Картошка в дырку, урожай в ведро: кто превращает грядку в сито — и как его остановить

2:19
Зоосфера

Колорадский жук на фоне этого "червяка" — просто шаловливый турист. Проволочник действует молча, скрытно и разрушительно. Клубни гниют, урожай уходит в утиль, а вы даже не знаете, кто виноват…

Проволочник - личинка жуков-щелкунов
Фото: commons.wikimedia.org by Alton N. Sparks, Jr., University of Georgia, Bugwood.org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Проволочник - личинка жуков-щелкунов

Кто такой проволочник и откуда он берётся

Проволочник — это личинка жука-щелкуна. Сам щелкун выглядит мирно: пару листочков погрыз, щёлкнул надкрыльями, перевернулся — и гуляет себе. Но вот его потомство… Суровая броня, жвалы как у мини-дятла, аппетит как у стройбата.

На вид — обычный жёлто-белый червячок с плотной хитиновой шкуркой. Именно за жёсткий панцирь он и получил прозвище "проволочник". Ему всё по зубам: свекла, морковь, но особенно — картофель.

Картошка после него — как дуршлаг

Проволочник не грызёт с краешка. Он прошивает корнеплоды насквозь, превращая плотную мякоть в сыр с дырками. Плесень, бактерии и гниль приходят следом, а урожай уходит в ведро.

Такие личинки могут уничтожить до 60% корнеплодов. Колорадский жук, по сравнению с ним, и близко не так коварен — его видно, его легко стряхнуть, утопить, собрать. Проволочник же действует по-тихому, под землёй.

Почти невидимка — но зловред на все 100%

Вы не узнаете о его присутствии, пока не выдернете картошку, похожую на сито. Проволочник живёт в почве до трёх лет и всё это время обедает вашим урожаем. А потом, наевшись досыта, окукливается — и готов встречать весну.

Из одной самки — целая армия

Весной щелкуны вылезают на свет и начинают "весёлую" жизнь: романтика, свидания, кладки по 100-200 яиц. Через пару недель новые проволочники уже готовы выходить на смену родителям. Круг замыкается.

А победить его — задача не из простых

Как бороться с проволочником? Ответ не универсальный: всё зависит от вашего участка, почвы, растений и готовности к использованию химии. Это требует комплексного подхода. Но опытные дачники знают: если не учитывать проволочника, никакая борьба с жуками не спасёт картошку.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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