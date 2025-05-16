Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вам кажется, что ужик в огороде — это страшно, просто подождите, пока не познакомитесь с этими гигантами. Они длинные, тяжёлые, ядовитые, а некоторые — ещё и вымершие. Пять самых устрашающих змей в истории планеты — по длине, массе и смертельности.

Фото: commons.wikimedia.org by Shahzaib Damn Cruze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Питон

1. Сетчатый питон — змея длиной с комнату

Самая длинная змея в мире — до 7,5 метров. Весом до 100 кг. Может проглотить человека весом до 60 кг, и такие случаи зафиксированы. Но большинству людей всё же повезёт: широкие плечи мешают питону завершить трапезу.

2. Анаконда — тяжеловес с мускулами

Хотя в длине уступает питону (до 6,7 м), анаконда может весить до 170 кг. Это делает её самой массивной змеёй на планете. Она охотится даже на кайманов и ягуаров, не говоря уж о капибарах. Причём и в воде, и на суше — она везде как дома.

3. Королевская кобра — яд со стальным взглядом

Максимум 5,8 м в длину и до 10 кг веса. Это самая длинная ядовитая змея в мире. Её боятся все — от тигров до питонов. Но особенно — другие змеи: в её рацион входят исключительно змеи, включая сородичей.

4. Габонская гадюка — пышка с фатальной дозой

До 2 метров длиной, до 11 кг веса, и талия как у взрослого человека. Передвигается смешно, как гусеница, зато обладает мощнейшим укусом. В отличие от других гадюк, не отпускает добычу, а удерживает, пока яд не подействует.

5. Титанобоа — кошмар из прошлого

Эта змея длиной до 13 метров и весом больше тонны жила 58 миллионов лет назад. Питалась в основном рыбой, но выглядела так, что любой крокодил поперхнулся бы от страха. Хорошо, что вымерла.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

