Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Если вам кажется, что ужик в огороде — это страшно, просто подождите, пока не познакомитесь с этими гигантами. Они длинные, тяжёлые, ядовитые, а некоторые — ещё и вымершие. Пять самых устрашающих змей в истории планеты — по длине, массе и смертельности.
Самая длинная змея в мире — до 7,5 метров. Весом до 100 кг. Может проглотить человека весом до 60 кг, и такие случаи зафиксированы. Но большинству людей всё же повезёт: широкие плечи мешают питону завершить трапезу.
Хотя в длине уступает питону (до 6,7 м), анаконда может весить до 170 кг. Это делает её самой массивной змеёй на планете. Она охотится даже на кайманов и ягуаров, не говоря уж о капибарах. Причём и в воде, и на суше — она везде как дома.
Максимум 5,8 м в длину и до 10 кг веса. Это самая длинная ядовитая змея в мире. Её боятся все — от тигров до питонов. Но особенно — другие змеи: в её рацион входят исключительно змеи, включая сородичей.
До 2 метров длиной, до 11 кг веса, и талия как у взрослого человека. Передвигается смешно, как гусеница, зато обладает мощнейшим укусом. В отличие от других гадюк, не отпускает добычу, а удерживает, пока яд не подействует.
Эта змея длиной до 13 метров и весом больше тонны жила 58 миллионов лет назад. Питалась в основном рыбой, но выглядела так, что любой крокодил поперхнулся бы от страха. Хорошо, что вымерла.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.