Смешной, неуклюжий и будто собран наспех: почему лось — один из самых странных зверей природы

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Зоосфера

Он словно собран из несовместимых деталей: длинные тонкие ноги, огромная голова, горбатая холка и тяжёлый круп. Лось — один из самых нелепых и загадочных обитателей тайги. Его предок до сих пор остаётся тайной для науки, а сам он — лесной одиночка с удивительными чертами.

Лось
Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government
Лось

Лесная корова, не конь

Хотя лося прозвали "лесным конём", на самом деле он ближе к коровам — они из одного отряда. Люди пытались его приручить, даже ездить на нём, но быстро поняли: доить — куда проще. Так появились лосиные фермы. Наездником лось быть не может — спина у него неудобная, движения резкие, а характер пугливый.

Выживальщик с дефектами

Несмотря на внушительную внешность, выносливостью лось не блещет. Его сердце относительно маленькое, терморегуляция слабая, а устает он быстро. Но! Лось с лёгкостью идёт по болотам, отлично плавает, и в снегу может преодолевать то, где другие увязнут. Ещё одно странное решение природы — ежегодная "переплавка" рогов. Отрастить заново 30 килограммов "оружия" — задача не из простых, особенно при такой-то физиологии. И при этом… рога нужны только на гон!

Эволюция со знаком вопроса

Самое интересное — предок лося остаётся неизвестным. Около 40 миллионов лет назад он отделился от общего с оленями прародителя. Были параллельные ветви, как, например, ископаемый широколобый лось, но прямого предшественника современного сохатого палеонтологи пока не нашли. Зато известно, что около 100 тысяч лет назад лось уже уверенно ходил по лесам Европы и Северной Америки.

Почему сохатый — только лось

Хотя рядом с ним живут и другие рогатые — те же олени — прозвище "сохатый" (от "соха") закрепилось именно за лосем. Возможно, благодаря особенно впечатляющим рогам в форме расщеплённой тяпки.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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