Этот мишка весит почти тонну — и вот как он так располнел

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они выглядят устрашающе, но внутри — настоящие загадки природы. Медведи умеют маскироваться, "невидимы" в тепловизоре, рожают во сне и могут съесть за раз больше сотни яблок. И большинство из них — наши соседи по России.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медведь

Где живут и как едят

Самое большое количество бурых медведей — в России: около 120 тысяч. В США почти все обитают на Аляске, а в Канаде их чуть меньше. Ближе к побережью мишки крупнее, а те, что в глубине лесов, — пониже ростом.

На островах Аляски живёт кадьяк — один из крупнейших бурых медведей в мире. Рекордсмен весил более тонны и достигал 3,5 метра в высоту. Камчатские великаны отъедаются до 600 кг. А вот белый медведь "Толстый Альберт" набрал аж 680 кг благодаря местным жителям Кактовика, которые регулярно угощают его рыбой.

Умение скрываться

У бурого медведя мех — микс тёмных и светлых волосков, помогающий сливаться с природой. У белого — уникальная теплоизоляция. Инфракрасные камеры не улавливают его тепло: только нос и пасть выдают мишку. Это позволяет белым медведям выживать на морозе и плавать десятки километров. Рекорд — 685 км.

Мишки на задних лапах

Медведи встают, чтобы осмотреться, напугать врага или просто дотянуться до еды. Мамы обучают малышей стоять вертикально, а тем это быстро начинает нравиться. Иногда так даже удобнее тянуть тушу к себе или почесаться о дерево.

Воспитание и зимняя спячка

Перед спячкой медведи набирают до 40% жира. В ход идут шишки, рыба и даже чужая добыча. Метаболизм на зиму замедляется, температура падает до 31ºC. Именно в это время медведицы рожают. Да, прямо во сне! Маленькие медвежата появляются на свет крохотными, а мама может лишь слегка проснуться.

Удивительные истории

Призрачный медведь *- подвид чёрного медведя с белой шёрсткой. Это не альбинос, а носитель особого гена. Он лучше ловит рыбу, потому что лосось не боится белого цвета.

Войтек — медведь-солдат. Польская армия приютила его во время войны. Он маршировал, отдавал честь и носил ящики с боеприпасами на передовой.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

