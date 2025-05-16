Этот мишка весит почти тонну — и вот как он так располнел

Они выглядят устрашающе, но внутри — настоящие загадки природы. Медведи умеют маскироваться, "невидимы" в тепловизоре, рожают во сне и могут съесть за раз больше сотни яблок. И большинство из них — наши соседи по России.
Самое большое количество бурых медведей — в России: около 120 тысяч. В США почти все обитают на Аляске, а в Канаде их чуть меньше. Ближе к побережью мишки крупнее, а те, что в глубине лесов, — пониже ростом.
На островах Аляски живёт кадьяк — один из крупнейших бурых медведей в мире. Рекордсмен весил более тонны и достигал 3,5 метра в высоту. Камчатские великаны отъедаются до 600 кг. А вот белый медведь "Толстый Альберт" набрал аж 680 кг благодаря местным жителям Кактовика, которые регулярно угощают его рыбой.
У бурого медведя мех — микс тёмных и светлых волосков, помогающий сливаться с природой. У белого — уникальная теплоизоляция. Инфракрасные камеры не улавливают его тепло: только нос и пасть выдают мишку. Это позволяет белым медведям выживать на морозе и плавать десятки километров. Рекорд — 685 км.
Медведи встают, чтобы осмотреться, напугать врага или просто дотянуться до еды. Мамы обучают малышей стоять вертикально, а тем это быстро начинает нравиться. Иногда так даже удобнее тянуть тушу к себе или почесаться о дерево.
Перед спячкой медведи набирают до 40% жира. В ход идут шишки, рыба и даже чужая добыча. Метаболизм на зиму замедляется, температура падает до 31ºC. Именно в это время медведицы рожают. Да, прямо во сне! Маленькие медвежата появляются на свет крохотными, а мама может лишь слегка проснуться.
Призрачный медведь *- подвид чёрного медведя с белой шёрсткой. Это не альбинос, а носитель особого гена. Он лучше ловит рыбу, потому что лосось не боится белого цвета.
Войтек — медведь-солдат. Польская армия приютила его во время войны. Он маршировал, отдавал честь и носил ящики с боеприпасами на передовой.
Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.