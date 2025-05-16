Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками

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Зоосфера

Кажется, что утка — лёгкая добыча. Сидит себе в пруду, не прячется, хлебушек клюёт из рук. Ни забора, ни охраны. И всё же с каждым годом уток в городах становится только больше. Почему же никто их не ловит, даже голодные бродячие животные? Всё дело в неожиданной хитрости самой утки.

Утки
Фото: Mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утки

Люди не трогают уток по вполне понятной причине

Во-первых, забираться с ружьём в городской парк никто не станет — за это быстро последуют объяснения в участке. А во-вторых, утка в сознании горожан — почти домашний питомец. Мы её кормим, наблюдаем, фотографируем. И хотя в лесу утка может быть желанным трофеем, у пруда в центре города идея её съесть вызывает только отвращение.

Плюс — санитарный страх. Все уверены: городская утка — это микс из паразитов, грязи и бактерий. Мол, такая "дичь" — хуже голубя. Хотя теоретически кому-то и могло бы прийти в голову устроить утиный шашлык под фонарём, на практике утки остаются невредимыми.

Кошки не охотятся на уток — и вот почему

Бродячие кошки уток игнорируют. Причина проста: утка — слишком крупная добыча. Она сильнее, тяжелее, и к тому же… мокрая. Никто из кошек не полезет по грудь в воду за ужином. Риск промокнуть и остаться без добычи — не в стиле усатых охотников.

А вот собаки — могли бы. Но не получается.

На первый взгляд, собаки — идеальный ночной кошмар для утиной стаи. Они не боятся воды, не страдают брезгливостью и бегают быстро. Однако ловить утку в одиночку — задача почти невыполнимая. Даже для пса.

Охотничьи собаки действуют иначе: они не ловят утку, а приносят её - уже подбитую выстрелом хозяина. А вот схватить живую утку на воде без помощи человека — почти невозможно. Почему?

Главный секрет: мозг утки — это гениальная система безопасности

Городская утка — вовсе не простушка. У неё есть суперсила: мозг, работающий по половинам. Вот как это выглядит:

  • Утки спят на островках посреди воды — чтобы любой всплеск был слышен.
  • Они спят группами, дежуря ушами и глазами.
  • И главное: спят в полглаза — буквально.

Это называется однополушарный сон. Пока одна половина мозга отдыхает, вторая бодрствует. Один глаз закрыт, а другой следит за обстановкой. А потом — меняются. Это значит, что спящая утка никогда не спит полностью, и ночью её поймать почти невозможно.

Вывод

Городские утки не такие уж беззащитные. Их не едят ни люди, ни кошки, ни даже голодные псы не могут их достать. Всё потому, что у этих наивных хлебоедов — мозг, достойный шпионского романа. Так что, несмотря на видимую беззащитность, утка — одна из самых неуловимых птиц города.

Уточнения

У́тка - представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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