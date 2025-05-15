Клещи, пена и немного безумия: 4 факта о ежах, которые кажутся шуткой

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ёж — тот ещё загадочный персонаж. Он словно сошёл со страниц фэнтези: весь в броне, питается змеями, а по вечерам устраивает ароматические ритуалы с пеной и бычками. Но за этой милой мордочкой скрываются настоящие суперспособности, которым позавидуют даже герои комиксов.

Фото: commons.wikimedia.org by LoopZilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ёж обыкновенный

Разбираемся, почему у ежа — не только иголки, но и железные нервы, иммунитет к яду и крайне странные бьюти-привычки.

Живой пылесос для клещей

Спина у ежа — это не просто щетина, а настоящий магнит для паразитов. Жёсткие иглы цепляют всю лесную "грязь" — от мусора до клещей. Один ушастый ёж, по данным ставропольских учёных, носил на себе 427 клещей! И сам он их снять не может — иглы мешают. Поэтому ежи — идеальный объект для учёных, изучающих клещей. Ходит даже байка про "еже-часы" — мол, запустил ежа в лес, поймал через пару часов, посчитал клещей — и вот тебе статистика по региону.

Колючий щит, который спасает от всех… почти

Секунда — и ёж превращается в колючий мяч. Кольцевая мышца на спине мгновенно стягивает кожу, защищая живот и морду. Хищникам вроде лис или сов такая броня может и не по зубам — особенно если ёжик всё сделал вовремя. Но барсуки и филины с мощными когтями могут расправиться с ним, а лисы и вовсе пинают "шар" до ближайшей лужи — там ежу уже не спрятаться.

Яд? Не проблема

Змеиные укусы ежа не пугают. В его крови циркулирует эринацин — белок, который нейтрализует яд гадюк. Ёж может даже перекусить змеёй, если очень захочется. Пару минут он может быть в отключке, но потом бодро продолжит маршрут.

Странные духи с пеной

Ёжики любят душиться… пеной. Они трутся о сильнопахнущие предметы (даже окурки!), пускают пену, смешивают её со "вдохновением" — и втирают в свои иглы. Иногда — просто так, без повода. Зачем? Учёные спорят: то ли для маскировки, то ли для борьбы с паразитами. В любом случае — зрелище незабываемое.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

