Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проще не бывает: рецепт теста для выпечки, который вам точно пригодится. Бонус — 5 аппетитных начинок
10 пляжей, которые вы обязаны увидеть: гармония и красота на берегу
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Путь через Астрахань: как создаются новые торговые горизонты с Афганистаном
Жжёт, чешется, высыпает? Это не аллергия, а потница — и вот как с ней справиться
Вопреки годам: 80-летний профессор показывает молодежи, как надо тренироваться
Дженнифер Лопес получила травму лица во время репетиции шоу
Это дерево спасёт от сырости и украсит сад — но не всем оно подойдёт
Лучшие удобрения для полива лука: что нужно знать садоводу

Клещи, пена и немного безумия: 4 факта о ежах, которые кажутся шуткой

2:21
Зоосфера

Ёж — тот ещё загадочный персонаж. Он словно сошёл со страниц фэнтези: весь в броне, питается змеями, а по вечерам устраивает ароматические ритуалы с пеной и бычками. Но за этой милой мордочкой скрываются настоящие суперспособности, которым позавидуют даже герои комиксов.

Ёж обыкновенный
Фото: commons.wikimedia.org by LoopZilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ёж обыкновенный

Разбираемся, почему у ежа — не только иголки, но и железные нервы, иммунитет к яду и крайне странные бьюти-привычки.

Живой пылесос для клещей

Спина у ежа — это не просто щетина, а настоящий магнит для паразитов. Жёсткие иглы цепляют всю лесную "грязь" — от мусора до клещей. Один ушастый ёж, по данным ставропольских учёных, носил на себе 427 клещей! И сам он их снять не может — иглы мешают. Поэтому ежи — идеальный объект для учёных, изучающих клещей. Ходит даже байка про "еже-часы" — мол, запустил ежа в лес, поймал через пару часов, посчитал клещей — и вот тебе статистика по региону.

Колючий щит, который спасает от всех… почти

Секунда — и ёж превращается в колючий мяч. Кольцевая мышца на спине мгновенно стягивает кожу, защищая живот и морду. Хищникам вроде лис или сов такая броня может и не по зубам — особенно если ёжик всё сделал вовремя. Но барсуки и филины с мощными когтями могут расправиться с ним, а лисы и вовсе пинают "шар" до ближайшей лужи — там ежу уже не спрятаться.

Яд? Не проблема

Змеиные укусы ежа не пугают. В его крови циркулирует эринацин — белок, который нейтрализует яд гадюк. Ёж может даже перекусить змеёй, если очень захочется. Пару минут он может быть в отключке, но потом бодро продолжит маршрут.

Странные духи с пеной

Ёжики любят душиться… пеной. Они трутся о сильнопахнущие предметы (даже окурки!), пускают пену, смешивают её со "вдохновением" — и втирают в свои иглы. Иногда — просто так, без повода. Зачем? Учёные спорят: то ли для маскировки, то ли для борьбы с паразитами. В любом случае — зрелище незабываемое.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Авто
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Последние материалы
Проще не бывает: рецепт теста для выпечки, который вам точно пригодится. Бонус — 5 аппетитных начинок
10 пляжей, которые вы обязаны увидеть: гармония и красота на берегу
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Путь через Астрахань: как создаются новые торговые горизонты с Афганистаном
Жжёт, чешется, высыпает? Это не аллергия, а потница — и вот как с ней справиться
Вопреки годам: 80-летний профессор показывает молодежи, как надо тренироваться
Дженнифер Лопес получила травму лица во время репетиции шоу
Клещи, пена и немного безумия: 4 факта о ежах, которые кажутся шуткой
Это дерево спасёт от сырости и украсит сад — но не всем оно подойдёт
Лучшие удобрения для полива лука: что нужно знать садоводу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.