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Живёт по своим правилам: почему русская голубая никогда не будет просто питомцем

2:52
Зоосфера

Элегантность, зелёные глаза и плюшевая шубка — русская голубая кошка выглядит как анимированная мечта. Но за внешней "плюшевостью" скрывается тонкая душевная организация, высокая чувствительность и кошачья независимость. Это не просто домашний питомец — это личность.

Кошка голубая русская
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кошка голубая русская

Происхождение: от Архангельска до мирового признания

Родиной русской голубой считается Архангельск. В XIX веке её завезли в Англию, где она получила признание как "архангельская кошка". Во время Второй мировой породу почти утратили, но восстановили — с тем самым утончённым силуэтом, миндалевидными изумрудными глазами и густой серебристо-голубой шёрсткой.

Внешность: стандарты породы

  • Голова: клиновидная, с прямым профилем.
  • Глаза: насыщенно-зелёные, миндалевидные.
  • Уши: большие, вертикальные.
  • Тело: стройное, мускулистое.
  • Шерсть: двойная, короткая, "плюшевая".
  • Цвет: исключительно ровный голубой с серебристым отливом.

Характер: сдержанная, но преданная

Русская голубая — это "кошка одного человека". Она не любит фамильярности, не терпит шума и выбирает себе хозяина сама. Остальных может игнорировать или избегать. Зато с "своим" человеком — ласкова, предана и всегда рядом.

Уход: прост, но требует внимания

  • Шерсть: линяет дважды в год, требует регулярного расчёсывания.
  • Гигиена: уход за когтями, ушами и зубами стандартный.
  • Питание: сбалансированный рацион влияет на состояние шерсти.
  • Аллергия: считается одной из наименее аллергенных пород, но гарантий нет.

Здоровье: крепкая, но чувствительная к стрессу

Русские голубые не склонны к генетическим болезням и могут прожить 15-20 лет. Единственная особенность — психосоматика. Шум, ремонт, переезд или конфликт с другим животным могут привести к стрессу и, например, циститу.

Совместимость с детьми и другими питомцами

Кошка терпелива, но не любит фамильярности. Подходит для семей с детьми, если малышей научат уважать границы. С другими питомцами живёт мирно, но не терпит навязчивости.

Интеллект: легко обучаема и запоминает ритуалы

Русская голубая сообразительна, легко приучается к лотку и когтеточке, может выучить команды. Главное — доверие. Без него она просто отстранится.

Прогулки и поездки

Привязывается не к дому, а к человеку. Может ездить на дачу или в поездки, если соблюдать меры безопасности. Стресс и чужая территория — не её стихия, сообщает URA. RU.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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