Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Необычное поведение медведей в Йеллоустонском парке насторожило и ученых, и рейнджеров. Группы гризли и чёрных медведей синхронно останавливались, поворачивались в сторону вулканической кальдеры и будто застывали, игнорируя всё - людей, машины и даже дроны. Как будто кто-то дал им невидимый сигнал.

Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медведь в лесу

Поведение, которое не объяснить просто так

Ветеринары, геологи и этологи объединились, чтобы выяснить, что происходит. Первая гипотеза — инфразвук: колебания, которые не слышны человеку, но улавливаются животными. В Йеллоустоуне действительно фиксируются подъёмы почвы до 4 см, изменения в гейзерах и серия микротолчков — всё это может указывать на движение магмы под кальдерой.

Медведи, обладающие тонкой сенсорикой, могли воспринять эти изменения и реагировать на них коллективным "молчаливым" наблюдением — как будто замирая перед опасностью.

Геомагнитные сбои и биологический компас

Вторая версия связана с магнитным полем Земли. NOAA зафиксировало аномалии в западной части кальдеры. Медведи (как и птицы или черепахи) используют геомагнитные ориентиры для пространственного восприятия. Сбои могут сбивать их с толку и вызывать необычное поведение — вплоть до полной остановки.

Не паника, а древняя стратегия

Биолог Эрик Векслер объясняет это как форму коллективной настороженности: медведи не бегут, не прячутся, а просто фиксируются на одном направлении, обмениваясь тревожным сигналом. Это может быть врождённая реакция на угрожающие изменения в среде, своего рода эволюционная защита.

Что говорит наука

Официально извержения Йеллоустоуна пока не прогнозируют. Но набор признаков — подъём почвы, изменение температуры, выбросы газов и сейсмическая активность — вызывает внимание. Спутниковые данные, магнитные аномалии и микротолчки, особенно в районе гейзеров, могут указывать на накопление напряжения в супервулкане.

И, возможно, именно медведи — первые, кто это почувствовал.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

