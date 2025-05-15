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Мяу-эйфория или перебор? Правда о кошачьей мяте, о которой мало кто знает

2:17
Зоосфера

Кошачья мята — это не просто игрушка, а настоящий магический стимулятор для многих кошек. Одни начинают беситься, как коты с TikTok, другие — блаженно валяются, прижав мяту к щеке. Но безопасна ли она? Можно ли её есть? И как не навредить пушистому другу? Разбираемся, что можно, а что категорически нельзя.

Что это вообще за растение

Кошачья мята — это Nepeta cataria, родственница мяты и мелиссы. Её главный активный компонент — непеталактон, который воздействует на рецепторы в мозге кошки, вызывая временное возбуждение или, наоборот, расслабление. Действие длится 15-30 минут, а потом — пауза на пару часов до следующей реакции.

Но реагируют на неё не все: около 30-50% кошек могут остаться равнодушными.

Полезно или опасно

В умеренных количествах — абсолютно безопасно. Более того, мята может:

  • Снять стресс и тревожность.
  • Побудить к активности и игре.
  • Подарить питомцу минуты чистого удовольствия.

Но если кошка съест слишком много, возможны тошнота и рвота. А при постоянном доступе к мяче мята быстро теряет эффект: рецепторы "привыкают".

Что можно и что нельзя делать

Можно

  • Давать мяту дозировано: сначала немного и под наблюдением.
  • Использовать для игры: нанести мяту на игрушки, когтеточку или дерево.
  • Хранить в недоступном месте: кошки легко находят любимое лакомство и могут переборщить.

Нельзя

  • Предлагать мяту слишком часто: не чаще 1-2 раз в неделю.
  • Оставлять свежую мяту без присмотра: особенно в открытом доступе.
  • Давать, если кошка становится агрессивной: есть такие индивидуальные реакции.

Какую мяту выбрать

  • Сушёную: добавляйте в игрушки или на когтеточку.
  • Спрей: удобно использовать на предметах, которые кошка игнорирует.
  • Свежую: только в малых количествах и не каждый день.

Кошачья мята — это отличный способ порадовать питомца, но, как и в любом удовольствии, главное — мера и внимание к реакции вашего пушистого друга.

Уточнения

Коша́чья мя́та коша́чьи мя́ты - обиходное или диалектное народное название некоторых эфирно-масличных или пряно-ароматических растений, в основном, из трибы мятные подсемейства котовниковые семейства Яснотковые .

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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