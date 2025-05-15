Мяу-эйфория или перебор? Правда о кошачьей мяте, о которой мало кто знает

Кошачья мята — это не просто игрушка, а настоящий магический стимулятор для многих кошек. Одни начинают беситься, как коты с TikTok, другие — блаженно валяются, прижав мяту к щеке. Но безопасна ли она? Можно ли её есть? И как не навредить пушистому другу? Разбираемся, что можно, а что категорически нельзя.
Кошачья мята — это Nepeta cataria, родственница мяты и мелиссы. Её главный активный компонент — непеталактон, который воздействует на рецепторы в мозге кошки, вызывая временное возбуждение или, наоборот, расслабление. Действие длится 15-30 минут, а потом — пауза на пару часов до следующей реакции.
Но реагируют на неё не все: около 30-50% кошек могут остаться равнодушными.
В умеренных количествах — абсолютно безопасно. Более того, мята может:
Но если кошка съест слишком много, возможны тошнота и рвота. А при постоянном доступе к мяче мята быстро теряет эффект: рецепторы "привыкают".
Кошачья мята — это отличный способ порадовать питомца, но, как и в любом удовольствии, главное — мера и внимание к реакции вашего пушистого друга.
Коша́чья мя́та коша́чьи мя́ты - обиходное или диалектное народное название некоторых эфирно-масличных или пряно-ароматических растений, в основном, из трибы мятные подсемейства котовниковые семейства Яснотковые .
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