Собаки и кошки теперь могут летать на сиденьях рядом с хозяевами: нововведение вызвало бурю в соцсетях

С 12 мая в Италии вступили в силу новые авиационные правила: теперь животные среднего и крупного размера официально могут летать в салоне самолёта, размещаясь на сиденьях рядом с владельцами — в специальных переносках, пристёгнутых ремнём безопасности. Решение было принято ENAC (Национальным агентством гражданской авиации) и вызвало настоящий шквал реакций в соцсетях.
Сторонники нововведения ликуют: "Наконец-то!" — пишут в комментариях. Теперь питомцы смогут летать без стресса, не в холодном и шумном грузовом отсеке, а рядом с хозяином. Для многих семей это означает возможность путешествовать без тревоги и без отказа от полётов. Особенно это важно для тех, кто раньше избегал авиаперелётов из-за необходимости давать животному успокоительное.
Однако не все довольны. Противники правила озвучивают главную тревогу — аллергии у пассажиров. Пользователи пишут, что боятся за своё здоровье, особенно в условиях ограниченного пространства салона. Некоторые опасаются, что комфорт одного пассажира теперь может идти вразрез с безопасностью другого.
Бортпроводник American Airlines Франческа Лосито заявила: "На самом деле, мало что меняется — мелкие животные и так давно летают в салоне". Разница лишь в том, что теперь к ним присоединились и более крупные.
ENAC поясняет: меры направлены на удовлетворение современных запросов пассажиров. Но при этом сохраняются строгие правила:
Новое правило вызвало резонанс не случайно: оно затрагивает не только комфорт путешественников, но и вопросы безопасности, здоровья и этики. Является ли это шагом вперёд или поводом для беспокойства — покажет время. Одно ясно точно: формат авиаперелётов постепенно меняется, подстраиваясь под потребности людей и их четвероногих спутников.
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