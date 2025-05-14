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Собаки и кошки теперь могут летать на сиденьях рядом с хозяевами: нововведение вызвало бурю в соцсетях

2:26
Зоосфера

С 12 мая в Италии вступили в силу новые авиационные правила: теперь животные среднего и крупного размера официально могут летать в салоне самолёта, размещаясь на сиденьях рядом с владельцами — в специальных переносках, пристёгнутых ремнём безопасности. Решение было принято ENAC (Национальным агентством гражданской авиации) и вызвало настоящий шквал реакций в соцсетях.

Далматинец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Далматинец

Для одних — прогресс, для других — раздражитель

Сторонники нововведения ликуют: "Наконец-то!" — пишут в комментариях. Теперь питомцы смогут летать без стресса, не в холодном и шумном грузовом отсеке, а рядом с хозяином. Для многих семей это означает возможность путешествовать без тревоги и без отказа от полётов. Особенно это важно для тех, кто раньше избегал авиаперелётов из-за необходимости давать животному успокоительное.

Однако не все довольны. Противники правила озвучивают главную тревогу — аллергии у пассажиров. Пользователи пишут, что боятся за своё здоровье, особенно в условиях ограниченного пространства салона. Некоторые опасаются, что комфорт одного пассажира теперь может идти вразрез с безопасностью другого.

Что говорит авиация

Бортпроводник American Airlines Франческа Лосито заявила: "На самом деле, мало что меняется — мелкие животные и так давно летают в салоне". Разница лишь в том, что теперь к ним присоединились и более крупные.

ENAC поясняет: меры направлены на удовлетворение современных запросов пассажиров. Но при этом сохраняются строгие правила:

  • Животные должны быть в сертифицированной переноске.
  • Переноска может располагаться на сиденье или у ног.
  • Она должна быть надёжно зафиксирована ремнями.
  • Нельзя размещать переноски в проходах или у аварийных выходов.
  • Максимальный вес (животное + контейнер) не должен превышать вес среднего пассажира.

Новое правило вызвало резонанс не случайно: оно затрагивает не только комфорт путешественников, но и вопросы безопасности, здоровья и этики. Является ли это шагом вперёд или поводом для беспокойства — покажет время. Одно ясно точно: формат авиаперелётов постепенно меняется, подстраиваясь под потребности людей и их четвероногих спутников.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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