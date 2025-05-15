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Собака или кошка? Этот выбор говорит о вас больше, чем гороскоп

2:21
Зоосфера

У каждого из нас есть знакомые, которые души не чают в своих питомцах. Но кошатники и собачники — это не просто разные предпочтения. Это два почти параллельных мира с разными характерами, привычками и даже взглядами на жизнь.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Кого больше: кошатников или собачников

На планете официально живёт 522 миллиона собак и 399 миллионов кошек.
Собаки — фавориты: по данным глобального опроса GfK, в 33% семей есть собака, и только в 23% — кошка. В России статистика ещё более контрастная: 60% называют себя "собачниками" и лишь 11% — "кошатниками".

Кто из великих был за кошек

  • Эрнест Хемингуэй — его дом до сих пор населяют потомки его знаменитых шестипалых котов.

  • Иосиф Бродский — мечтал стать котом и посвятил одному из них оду.

  • Альберт Эйнштейн — обожал кошек и считал их "самыми философскими существами".

  • Марина Цветаева и Владислав Ходасевич — души не чаяли в своих мурчащих спутниках.

А вот Чехов терпеть не мог кошек — и никто так и не понял, почему.

Кошатники и собачники: в чём разница

Исследования показали:

  • Любители собак чаще экстраверты, открытые, доброжелательные и покладистые.

  • Кошатники — более тревожные, замкнутые, склонны к размышлениям и погружению в себя.

Это логично: собака — это про активность, социальность, совместные прогулки. А кошка — про созерцание, тишину и личные границы.

Что вы хотите видеть в животном

  • Собака — это "зеркало", в котором мы видим лучшие черты человека: верность, радость, любовь без условий.

  • Кошка — это "окно" в другой, почти мифический мир. Там всё по её правилам, и завоевать симпатию — нужно заслужить.

Кошка как смысл жизни

Кошатники нередко выстраивают жизнь вокруг своих питомцев. Кто-то с улыбкой называет себя "сумасшедшей кошатницей" и не обижается.
Кошки у них — в приоритете. Они покупают корм и оплачивают ветеринара раньше, чем берут что-то себе. Это не хобби. Это любовь — настоящая и безоговорочная.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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