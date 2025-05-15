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Кошка упорно игнорирует кровать? Вот как её туда заманить

2:10
Зоосфера

Одни считают, что кошке не место в кровати — шерсть, когти, гигиена. А другие готовы уступить половину подушки и спать в неудобной позе, лишь бы пушистик сопел рядом. Но что делать, если кот не рвётся под бочок? Можно ли его приучить?

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Да, можно. Но только если учитывать одну важную особенность: кошка всегда спит там, где она считает нужным — не ты. Принуждение не сработает, зато есть хитрые способы её мягко заманить.

Начни с детства

Если котёнок спал с вами в детстве, есть шанс, что и взрослым он не изменит привычке. Позднее приучение сложнее, но не безнадёжно.

Ближе, но не навязчиво

Поставь кошачью лежанку рядом с кроватью. Создай зону комфорта — чтобы мурлыка могла сама решить, что ей ближе: своя подстилка или ваша простынь.

Работает ловушка: поглаженное бельё

Оставь на кровати свежую простынь, полотенце или футболку. Коты обожают всё мягкое и пахнущее хозяином. Это банальная ловушка, но срабатывает — даже самые отчуждённые мурлыки ложатся туда "просто полежать".

Играй и корми на ночь

Активная игра вечером вымотает кота — и он захочет лечь там, где тепло и спокойно. Ужин после игры закрепит эффект: сытому и уставшему коту лень искать новое место. А если добавить видео с птичками и немного лакомства на кровати — эффект может быть потрясающим.

Но знай меру

Некоторые породы — интроверты. Им некомфортен тесный контакт, и никакие "хитрости" не изменят этого. Пример: одна из авторских кошек вообще не переносит близости, вторая — не даёт вздохнуть, устраиваясь поперёк кровати. Тут уж не приучение, а философия: "Живи с этим или спи на краешке".

Хочешь — приучай, но помни: даже самый независимый кот может неожиданно прийти к тебе ночью, свернуться калачиком на животе и согревать своим мурлыканьем. И в этот момент — никаких обид, даже если спишь на десяти сантиметрах кровати.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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