Уехал — вернулся, а ковер в лужах? Вот как оставить кошку одну без последствий

Кошки — существа независимые, но это не значит, что одиночество им в радость. Пока ты весь день на работе или уехал на пару дней, пушистый домосед может всерьёз заскучать — и отомстить тапкам. Как сделать так, чтобы котофей перенёс ваше отсутствие спокойно и без последствий?
Если кошка на сухом корме — отлично. Главное, чтобы он был в доступе и в нужном количестве. Поможет механическая автокормушка: еда поступает по мере поедания. Автомат с таймером — тоже вариант, но зависимость от электричества пугает. Вдруг выключат свет — и кот останется на диете?
Любительнице влажного корма лучше пригласить "няню" — друга или соседа, чтобы заглядывал и кормил. Или хотя бы оставить сыр и молоко — через день оно станет простоквашей, а кошки её уважают.
Одна миска — мало. Поставь по всей квартире: если одну опрокинет — не останется без воды. И лучше использовать автопоилки, которые не так легко уронить. Заодно кошке будет чем заняться — найти все "источники".
Можно настроить таймер включения ТВ. Пусть играет на фоне — знакомые звуки создают иллюзию, что в доме кто-то есть. Меньше стресса, больше покоя.
Запах любимого хозяина для кошки — как аромадиффузор счастья. Брось на кровать майку с носкиным настроением — и пушистик будет спать, уткнувшись в неё, будто ты рядом.
Окна — только на микропроветривание, провода — спрятать, цветы — без ядовитых сюрпризов (никаких лилий!). Можно установить камеру и оставить ключ доверенному человеку — на всякий случай.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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