Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики

Одни уверены, что 8 лет для кота — это уже старость, другие считают, что 17 — вполне нормально. А кто-то вспоминает бабушкиного хвостатого долгожителя, который бодро скакал даже в 36. Где же правда?
На продолжительность жизни кошки влияет три ключевых фактора:
Изначальное здоровье — заложенное генетикой или формировавшееся в раннем детстве.
Условия содержания — питание, движение, вода, уход.
Порода - да, она тоже играет роль.
А вот пол, стерилизация, длина шерсти — значения практически не имеют.
Да. Если котёнок вырос с проблемами из-за плохого питания или наследственных дефектов — он изначально слабее. Но хорошие условия, регулярный уход и забота могут заметно продлить ему жизнь.
Кошки, которых кормят правильно (мясо, субпродукты, качественные корма, а не макароны со стола), имеют доступ к воде и двигаются, живут дольше. Сидячий образ жизни и обезвоживание часто ведут к болезням вроде мочекаменной, даже при дорогом корме.
Некоторые породы страдают от проблем из-за недобросовестной селекции: бракованные линии, близкородственное разведение.
Например:
Сфинксы и сиамы часто доживают до 20 лет.
Ориенталы и мейн-куны - реже преодолевают 18.
Беспородные кошки при хорошем уходе живут дольше всех.
Нормальной считается жизнь до 15-17 лет.
Многие доживают до 20-21 года.
Рекордсмены — 23-24 года, как кошка Флосси (26 лет), попавшая в Книгу рекордов Гиннеса.
А дальше — начинается область легенд. Есть рассказы о котах-долгожителях, перешагнувших 30 лет, но подтверждённых случаев почти нет.
Возраст 7-8 лет — это кошачий эквивалент 40 лет у человека. Начало зрелости, но никак не старость. Полный "расцвет". К 14-17 — уже солидный возраст. Всё, что дальше — это осень жизни, но и она может длиться удивительно долго.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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