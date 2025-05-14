Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заложники переговоров: судьба встречи в Стамбуле 15 мая
Как превратить старую квартиру в стильную — без стройки и бюджета
Саша Зверева раскрыла миллионные расходы на четверых детей: сколько стоит её образ жизни?
Горох улучшает почву и помогает соседям — не сажайте его в одиночку
Мята душит соседей — с кем нельзя её сажать на одной грядке
Почему еда из столовой СССР снится до сих пор
Покраснение на бедрах в жару? Летний секрет, который спасет ваш стиль всего за пару шагов
Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат
Война в тени ЕС: как Украина и Венгрия схватились не на жизнь, а на смерть

Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики

2:32
Зоосфера

Одни уверены, что 8 лет для кота — это уже старость, другие считают, что 17 — вполне нормально. А кто-то вспоминает бабушкиного хвостатого долгожителя, который бодро скакал даже в 36. Где же правда?

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

На продолжительность жизни кошки влияет три ключевых фактора:

  • Изначальное здоровье — заложенное генетикой или формировавшееся в раннем детстве.

  • Условия содержания — питание, движение, вода, уход.

  • Порода - да, она тоже играет роль.

А вот пол, стерилизация, длина шерсти — значения практически не имеют.

Влияет ли здоровье "с юности"

Да. Если котёнок вырос с проблемами из-за плохого питания или наследственных дефектов — он изначально слабее. Но хорошие условия, регулярный уход и забота могут заметно продлить ему жизнь.

Условия содержания — основа долголетия

Кошки, которых кормят правильно (мясо, субпродукты, качественные корма, а не макароны со стола), имеют доступ к воде и двигаются, живут дольше. Сидячий образ жизни и обезвоживание часто ведут к болезням вроде мочекаменной, даже при дорогом корме.

Порода тоже играет роль

Некоторые породы страдают от проблем из-за недобросовестной селекции: бракованные линии, близкородственное разведение.
Например:

  • Сфинксы и сиамы часто доживают до 20 лет.

  • Ориенталы и мейн-куны - реже преодолевают 18.

  • Беспородные кошки при хорошем уходе живут дольше всех.

Средний и максимальный возраст

  • Нормальной считается жизнь до 15-17 лет.

  • Многие доживают до 20-21 года.

  • Рекордсмены — 23-24 года, как кошка Флосси (26 лет), попавшая в Книгу рекордов Гиннеса.

  • А дальше — начинается область легенд. Есть рассказы о котах-долгожителях, перешагнувших 30 лет, но подтверждённых случаев почти нет.

Когда у кошки начинается "вторая половина жизни"

Возраст 7-8 лет — это кошачий эквивалент 40 лет у человека. Начало зрелости, но никак не старость. Полный "расцвет". К 14-17 — уже солидный возраст. Всё, что дальше — это осень жизни, но и она может длиться удивительно долго.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Домашние животные
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Последние материалы
Заложники переговоров: судьба встречи в Стамбуле 15 мая
Как превратить старую квартиру в стильную — без стройки и бюджета
Саша Зверева раскрыла миллионные расходы на четверых детей: сколько стоит её образ жизни?
Горох улучшает почву и помогает соседям — не сажайте его в одиночку
Мята душит соседей — с кем нельзя её сажать на одной грядке
Почему еда из столовой СССР снится до сих пор
Покраснение на бедрах в жару? Летний секрет, который спасет ваш стиль всего за пару шагов
Штраф или безопасность? 5 фактов об автокреслах для детей, о которых молчат
Война в тени ЕС: как Украина и Венгрия схватились не на жизнь, а на смерть
Жизнь по расписанию и никакой романтики: россиянка поделилась неожиданными впечатлениями от поездки в Германию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.