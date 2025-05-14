Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Одни уверены, что 8 лет для кота — это уже старость, другие считают, что 17 — вполне нормально. А кто-то вспоминает бабушкиного хвостатого долгожителя, который бодро скакал даже в 36. Где же правда?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

На продолжительность жизни кошки влияет три ключевых фактора:

Изначальное здоровье — заложенное генетикой или формировавшееся в раннем детстве.

Условия содержания — питание, движение, вода, уход.

Порода - да, она тоже играет роль.

А вот пол, стерилизация, длина шерсти — значения практически не имеют.

Влияет ли здоровье "с юности"

Да. Если котёнок вырос с проблемами из-за плохого питания или наследственных дефектов — он изначально слабее. Но хорошие условия, регулярный уход и забота могут заметно продлить ему жизнь.

Условия содержания — основа долголетия

Кошки, которых кормят правильно (мясо, субпродукты, качественные корма, а не макароны со стола), имеют доступ к воде и двигаются, живут дольше. Сидячий образ жизни и обезвоживание часто ведут к болезням вроде мочекаменной, даже при дорогом корме.

Порода тоже играет роль

Некоторые породы страдают от проблем из-за недобросовестной селекции: бракованные линии, близкородственное разведение.

Например:

Сфинксы и сиамы часто доживают до 20 лет.

Ориенталы и мейн-куны - реже преодолевают 18.

Беспородные кошки при хорошем уходе живут дольше всех.

Средний и максимальный возраст

Нормальной считается жизнь до 15-17 лет .

Многие доживают до 20-21 года .

Рекордсмены — 23-24 года , как кошка Флосси (26 лет), попавшая в Книгу рекордов Гиннеса.

А дальше — начинается область легенд. Есть рассказы о котах-долгожителях, перешагнувших 30 лет, но подтверждённых случаев почти нет.

Когда у кошки начинается "вторая половина жизни"

Возраст 7-8 лет — это кошачий эквивалент 40 лет у человека. Начало зрелости, но никак не старость. Полный "расцвет". К 14-17 — уже солидный возраст. Всё, что дальше — это осень жизни, но и она может длиться удивительно долго.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

