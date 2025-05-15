Эти кошки под запретом: почему их нельзя держать дома

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — символ уюта, домашнего тепла и независимости. Мы привыкли считать их идеальными питомцами. Но не везде этих пушистых созданий встречают с распростёртыми объятиями. В некоторых странах определённые породы запрещены к содержанию. Почему? Причины варьируются от заботы об экологии до рисков для здоровья и безопасности.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ бенгальская кошка

Бельгия: гибриды — под запретом

В Брюсселе запрещены шотландские вислоухие, бенгалы и саванны.

Шотландская вислоухая, несмотря на милую внешность, страдает от врождённых проблем с суставами — почти все представители породы мучаются от артрита.

Бенгалы и саванны — потомки диких кошек, чья "дикая кровь" может стать причиной непредсказуемого поведения. Власти считают их неподходящими для жизни в городских квартирах.

Австралия: экосистема важнее

Здесь под полным запретом — порода саванна. Причина серьёзная: эти мощные животные способны нарушить хрупкий экологический баланс.

По оценкам, обычные кошки ежегодно убивают более двух миллиардов местных животных. А если к ним добавятся саванны, ущерб может стать катастрофическим. Поэтому австралийцы не рискуют.

Шпицберген: кошки вне закона

На этом норвежском архипелаге запрет на кошек действует с 1992 года. Причина — бешенство и риск передачи болезней от диких животных.

Завести нового кота нельзя, но "старожилам", попавшим на остров до закона, позволили остаться.

Израиль и Великобритания: осторожность прежде всего

В Израиле бенгальских кошек признали дикими животными и запретили их содержание.

В Великобритании действует Закон об опасных диких животных. Он ограничивает или вовсе запрещает владение гибридными породами — в том числе сервалами и саваннами.

Сингапур: запрет отменён

35 лет в государственном жилье Сингапура нельзя было держать кошек. Но в 2024 году власти пересмотрели запрет. Теперь пушистым любимцам снова открыты двери в дома большинства сингапурцев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



