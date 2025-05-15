Эти кошки под запретом: почему их нельзя держать дома

Кошки — символ уюта, домашнего тепла и независимости. Мы привыкли считать их идеальными питомцами. Но не везде этих пушистых созданий встречают с распростёртыми объятиями. В некоторых странах определённые породы запрещены к содержанию. Почему? Причины варьируются от заботы об экологии до рисков для здоровья и безопасности.
В Брюсселе запрещены шотландские вислоухие, бенгалы и саванны.
Шотландская вислоухая, несмотря на милую внешность, страдает от врождённых проблем с суставами — почти все представители породы мучаются от артрита.
Бенгалы и саванны — потомки диких кошек, чья "дикая кровь" может стать причиной непредсказуемого поведения. Власти считают их неподходящими для жизни в городских квартирах.
Здесь под полным запретом — порода саванна. Причина серьёзная: эти мощные животные способны нарушить хрупкий экологический баланс.
По оценкам, обычные кошки ежегодно убивают более двух миллиардов местных животных. А если к ним добавятся саванны, ущерб может стать катастрофическим. Поэтому австралийцы не рискуют.
На этом норвежском архипелаге запрет на кошек действует с 1992 года. Причина — бешенство и риск передачи болезней от диких животных.
Завести нового кота нельзя, но "старожилам", попавшим на остров до закона, позволили остаться.
В Израиле бенгальских кошек признали дикими животными и запретили их содержание.
В Великобритании действует Закон об опасных диких животных. Он ограничивает или вовсе запрещает владение гибридными породами — в том числе сервалами и саваннами.
35 лет в государственном жилье Сингапура нельзя было держать кошек. Но в 2024 году власти пересмотрели запрет. Теперь пушистым любимцам снова открыты двери в дома большинства сингапурцев.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.