Самая неожиданная разница между котом и кошкой — не в шерсти

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбирая питомца, многие задумываются: кого лучше взять — кота или кошку? На самом деле, пол животного далеко не главный фактор. Особенно если выбор сделан сердцем — просто увидели пушистое чудо и влюбились.

Фото: Wikipedia by Appaloosa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бенгальская кошка

Тем не менее, между мальчиками и девочками есть некоторые поведенческие особенности, которые могут повлиять на совместную жизнь. Главное — помнить, что всё индивидуально: порода, возраст, здоровье и даже условия содержания играют огромную роль.

Особенности кошек

Кошки обычно:

Более чистоплотны, часами вылизывают шерсть и не выносят грязные лотки.

Независимы, могут спокойно быть одни и не требуют постоянного внимания.

Привязываются к дому сильнее, чем к человеку, и легко находят путь назад даже с большого расстояния.

Осторожны с незнакомцами и новыми вещами — сначала изучат, потом подойдут.

Предпочитают тишину и спокойствие, мяукают только в период охоты.

Но бывают и исключения. Например, у автора живёт кошка Няша, которую не раз путали с котом: дерзкий характер, мужественные повадки и даже привычка трясти хвостом, как будто метит территорию.

Особенности котов

Коты, в отличие от кошек:

Сильнее тянутся к человеку, нуждаются во внимании и ласке.

Менее осторожны — смело идут в новое помещение или к незнакомцу.

Легче привыкают к переездам и новым хозяевам.

Играют активнее и дольше, особенно в молодом возрасте.

Часто проявляют голосовую активность — особенно некастрированные.

Могут агрессивно охранять территорию и устраивать драки с конкурентами.

У котов обычно более крупное и массивное телосложение, да и выражение мордочки выдает настоящий "котовий характер".

И всё же…

Даже если вы взяли кота, а он оказался тихоней, или кошку — а она ведёт себя как брутальный хищник, это нормально. Все мурлыки уникальны. Главное — найти подход именно к вашему пушистику.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



