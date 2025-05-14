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Оранжевые кошки: чего вы не знали о них и их происхождении

2:36
Зоосфера

Оранжевые полосатые кошки — это не просто милые пушистики, которых можно встретить почти в каждом доме. Они часто становятся героями интернет мемов, но многие не знают, что скрывается за этим привлекательным внешним видом. Что это за кошки? Как их распознать и какие породы к ним относятся?

Довольный кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Довольный кот

Что же такое оранжевые полосатые кошки?

Термин "оранжевые полосатые кошки" не обозначает отдельную породу, а скорее представляет собой описание окраса меха. Это широкий термин, который включает в себя различные породы кошек, как домашних, так и диких, с характерными полосами на шерсти.

Эти полосы могут быть как широкими, так и узкими, а также встречаются разнообразные варианты окраса. Одной из отличительных черт таких кошек является отметка в форме буквы "М" на лбу, что делает их легко узнаваемыми.

Какие виды бывают у оранжевых полосатых кошек?

  1. Классические полосатые кошки — у них шерсть с интенсивными катушками, создающими узор "мишени" на боках тела.
  2. Полосатые кошки типа Mackerel — это самый распространенный узор, когда полосы проходят параллельно бокам, часто с кольцами на ногах и хвосте.
  3. Заметные оранжевые полосатые кошки — кошки с пятнами разных размеров, напоминающими "сломанные" полосы.
  4. Палевые (Ticked) кошки — такие кошки не имеют четких полос, а их шерсть варьируется по цвету, создавая эффект перламутрового блеска.
  5. Заплаточные (Patched) кошки — здесь присутствуют комбинированные узоры с другими цветами, например, как у калико или черепаховых кошек.

Породы оранжевых полосатых кошек

Множество пород включает в себя оранжевых полосатых кошек. К ним относятся: Американская короткошерстная кошка, Мейн-кун, Сомали, Бирманская кошка, Экзотическая короткошерстная кошка, Оцикет, Норвежская лесная кошка и другие.

Это не все породы, в которых могут встречаться оранжевые полосатые кошки, но они наиболее известны.

Что о них стоит знать?

Оранжевые полосатые кошки могут отличаться не только внешностью, но и характером. Например, Мейн-кун — это крупная и дружелюбная кошка, а Оцикет отличается активностью и игривостью.

Несмотря на разнообразие, оранжевые кошки всегда привлекают внимание своей привлекательной окраской и любознательным характером.

Уточнения

Табби (англ  Tabby cat), или полосатая кошка — любая домашняя кошка (Felis catus) с характерной отметиной в форме буквы М на лбу, полосами у глаз и поперёк щёк, вдоль спины и вокруг ног и хвоста, а также (в зависимости от типа полосатой кошки) характерными узорами на теле — шее, плечах, боках и животе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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