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Ветеринарная угроза: в Омской области выявили опасный дефект в популярной вакцине

2:07
Зоосфера

Омская область столкнулась с тревожной новостью: ветеринарный препарат "ХИПРАБОВИС-4", который широко используется для защиты крупного рогатого скота от вирусов, оказался с дефектом. Это не просто мелкая ошибка, а нарушение, которое может поставить под угрозу здоровье животных!

Корова на пастбище
Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корова на пастбище

Что случилось?

Как сообщает gorod55. ru на одном из местных животноводческих предприятий специалисты Россельхознадзора обнаружили серьёзную проблему в отдельной партии вакцины — серийный номер 473G-1.

Проблема кроется в повышенном содержании влаги в препарате, что может существенно снизить его эффективность. Это, в свою очередь, ставит под угрозу иммунитет коров к опасным заболеваниям.

Что делать?

Всем хозяйствам Омской области, которые используют вакцину из этой партии, нужно немедленно прекратить её использование и реализацию. Ветеринарный препарат подлежит изъятию из оборота.

В случае, если на складе или в аптечке животноводов оказалась эта серия, им следует обязательно сообщить об этом в Россельхознадзор. Контактные номера для обращения: (3812) 44-31-47, 45-13-27, 51-71-74.

Как это повлияет на сельское хозяйство?

Такие ситуации ставят под угрозу здоровье всего стада, а значит, могут серьёзно ударить по экономике. Вакцина, не соответствующая стандартам, рискует стать неэффективной, а это создаёт риски для безопасности всей отрасли.

Важно, чтобы каждый ответственно отнесся к своевременному изъятию препарата.

Ранее возникали и другие проблемы

Не так давно в Омской области также были выявлены подозрения на нарушения в сфере семеноводства.

Это снова подчеркивает необходимость жёсткого контроля за качеством продукции и препаратов, которые используются в сельском хозяйстве.

Уточнения

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере ветеринарии, обращению лекарственных средств для ветеринарного применения.

Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену. Вакцина обычно содержит агент, который напоминает вызывающий заболевание микроорганизм.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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