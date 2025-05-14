Ветеринарная угроза: в Омской области выявили опасный дефект в популярной вакцине

Омская область столкнулась с тревожной новостью: ветеринарный препарат "ХИПРАБОВИС-4", который широко используется для защиты крупного рогатого скота от вирусов, оказался с дефектом. Это не просто мелкая ошибка, а нарушение, которое может поставить под угрозу здоровье животных!
Как сообщает gorod55. ru на одном из местных животноводческих предприятий специалисты Россельхознадзора обнаружили серьёзную проблему в отдельной партии вакцины — серийный номер 473G-1.
Проблема кроется в повышенном содержании влаги в препарате, что может существенно снизить его эффективность. Это, в свою очередь, ставит под угрозу иммунитет коров к опасным заболеваниям.
Всем хозяйствам Омской области, которые используют вакцину из этой партии, нужно немедленно прекратить её использование и реализацию. Ветеринарный препарат подлежит изъятию из оборота.
В случае, если на складе или в аптечке животноводов оказалась эта серия, им следует обязательно сообщить об этом в Россельхознадзор. Контактные номера для обращения: (3812) 44-31-47, 45-13-27, 51-71-74.
Такие ситуации ставят под угрозу здоровье всего стада, а значит, могут серьёзно ударить по экономике. Вакцина, не соответствующая стандартам, рискует стать неэффективной, а это создаёт риски для безопасности всей отрасли.
Важно, чтобы каждый ответственно отнесся к своевременному изъятию препарата.
Не так давно в Омской области также были выявлены подозрения на нарушения в сфере семеноводства.
Это снова подчеркивает необходимость жёсткого контроля за качеством продукции и препаратов, которые используются в сельском хозяйстве.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере ветеринарии, обращению лекарственных средств для ветеринарного применения.
Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену. Вакцина обычно содержит агент, который напоминает вызывающий заболевание микроорганизм.
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