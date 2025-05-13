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Кот сделал самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Зоосфера

Кот Оскар попал в Книгу рекордов Гиннеса. Пушистику удалось выполнить прыжок длиной более 2,5 метра.

Кошачьи лапы
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачьи лапы

Хозяин четвероногого рассказал, что научил его выполнять трюк с помощью вкусняшек. Сначала Оскар прыгал на несколько десятков сантиметров, потом стал делать это через обруч.

Теперь животному подвластны прыжки на большие расстояние. Оскар готовился два года, чтобы установить мировой рекорд. Все это время он каждый день делал по несколько десятков прыжков. Общее количество попыток давно больше 1000.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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