Запрет на экзотику: власти России обновили список опасных животных для дома

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Теперь в российских домах нельзя держать страусов, скорпионов и крокодилов.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крокодил

Власти РФ обновили список животных, которых нельзя содержать дома. 121 вид животных, которые потенциально угрожают жизни человека или сложны в содержании в неволе, вошли в запретный перечень.

Так, под запретом находятся крупные хищники (львы, тигры, леопарды), а также слоны, носороги, бегемоты, гиены, приматы, дикобразы, волки, лисицы и медведи. В обновленный список вошли крокодилы, крупные и ядовитые змеи и ящерицы, черепахи с панцирем более 30 сантиметров.

Также в российских домах нельзя содержать птиц, морских обитателей, ядовитых насекомых, пауков и лягушек.

Уточнения

Экзотика (др -греч. exöticos, чуждый, иноземный) — предметы и явления, которые характерны для определённой местности и необычны для других.



