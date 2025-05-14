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Смертельная угроза из Средиземного моря: как рыба-собака поражает людей и экосистемы

3:14
Зоосфера

В Средиземном море появилась опасная инвазивная рыба Lagocephalus sceleratus, также известная как рыба-собака или рыба-игла. С момента её первого появления в регионе в 2003 году, эта рыба вызывает беспокойство среди специалистов по дикой природе и экспертов по безопасности. Недавнее обнаружение её в северной части Адриатического моря, в том числе в Хорватии, подтверждает, что рыба активно распространяется, угрожая как экосистемам, так и безопасности людей.

Рыба игла
Фото: commons.wikimedia.org by Rickard Zerpe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рыба игла

Опасности Lagocephalus sceleratus: смертельный токсин и агрессия

Основная угроза от рыбы-собаки заключается в её тетродотоксине — высокотоксичном нейротоксине, который может вызвать паралич, онемение и, в крайних случаях, паралич дыхания. Симптомы отравления появляются через 10-45 минут, а смерть может наступить через 6-24 часа после контакта с токсином. Кроме того, у рыбы мощные челюсти, способные нанести серьёзные травмы, такие как частичное откусывание пальцев. Её агрессивное поведение в прибрежных водах делает её особенно опасной для пловцов и рыбаков.

Расширение ареала: от Турции до Италии

С момента появления Lagocephalus sceleratus в Средиземном море, рыба распространилась через Суэцкий канал в несколько стран, включая Турцию, Египет, Тунис, Францию, Грецию, Ливан, Израиль, Кипр и Италию. Недавние исследования подтвердили, что вид достиг северной части Адриатического моря, где был найден самец длиной 522 мм и весом 1,33 кг, на глубине менее 20 метров.

Рыба быстро адаптируется к новым условиям, благодаря отсутствию природных хищников и высокой способности к размножению. Это привело к резкому расширению её ареала, что вызывает обеспокоенность экологов.

Экологические и экономические угрозы для региона

Lagocephalus sceleratus представляет собой серьёзную угрозу для местных экосистем, нарушая пищевые цепи и конкурируя за ресурсы с местными видами. Это может привести к снижению биоразнообразия в Средиземном море. Кроме того, рыба наносит ущерб рыболовным сетям, создавая проблемы для рыбаков и нарушая их экономическую деятельность.

Доктор Невен Ивеша, эксперт по морской фауне, подчеркивает, что продолжение расширения этого вида на север может существенно повлиять на экосистему и экономику региона.

Необходимы срочные меры для сдерживания распространения рыбы-убийцы

Для предотвращения экологической катастрофы и минимизации рисков для людей, необходимо внедрение эффективных стратегий мониторинга и управления. Эксперты настаивают на важности упреждающих мер, таких как изучение рисков заболеваний, а также разработка методов борьбы с инвазивными видами. Своевременные действия могут предотвратить разрушение экосистем и снизить угрозу безопасности людей.

Уточнения

Иглобрю́хие или иглобрю́ховые, или скалозу́бовые, или ры́бы-соба́ки, или четырёхзубовые, или четырёхзубые (лат. Tetraodontidae) — семейство морских, солоновато- и пресноводных рыб из отряда иглобрюхообразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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