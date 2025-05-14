Лоси вернутся в Великобританию спустя 3000 лет: как это изменит экосистему страны

3:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Великобритания может вновь увидеть европейских лосей в дикой природе, впервые за 3000 лет. Эксперты и организации по охране природы надеются, что возвращение этих величественных животных в Восточный Мидлендс станет важным шагом в восстановлении экосистемы. В рамках амбициозного проекта выделено финансирование для исследования целесообразности реинтродукции лосей.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лось

Возвращение утраченного вида

Когда-то европейские лоси были широко распространены по всей Великобритании. Эти крупные животные могли быть замечены в водно-болотных угодьях Трента, в тростниковых зарослях и прудах, а также в лесах и на лугах. Однако в эпоху неолита они подверглись истреблению, в том числе из-за охоты, вероятно, со стороны людей.

Проект по восстановлению популяции лосей в Великобритании поддерживает благотворительная организация Rewilding Britain, которая выделила 15 000 фунтов стерлингов для проведения исследований и оценки возможности возвращения лосей в дикую природу Восточного Мидлендса.

Чем может помочь возвращение лосей

Дженис Брэдли из Ноттингемширского фонда дикой природы (NWT) подчеркивает, что лоси — это исчезнувший вид, который когда-то был неотъемлемой частью местных экосистем. Возвращение лосей поможет восстановить баланс в природе и улучшить условия для других диких животных. Лоси играют важную роль в экосистемах, способствуя оптимизации среды обитания для множества других видов.

"Они бродили по водно-болотным угодьям Трента, по лесам и лугам, и должны вернуться, чтобы выполнять свою экологическую роль", — пояснила Брэдли.

Реинтродукция лосей: вызовы и перспективы

Несмотря на очевидные экологические преимущества, одной из самых больших проблем является необходимость убедить общественность в важности возвращения лосей в сельскую местность. Команда проекта надеется, что успешная реинтродукция бобров в Великобритании послужит хорошим примером. В марте этого года в природный заповедник Дорсет были выпущены первые две пары бобров.

Эксперты утверждают, что возвращение лосей, бобров и даже бизонов в дикую природу Великобритании может значительно помочь в восстановлении экосистем, укрепляя биоразнообразие и улучшая экологические условия.

Первый шаг: оценка рисков и поддержка местных жителей

Проект по реинтродукции лосей включает в себя оценку рисков, таких как заболевания, а также опрос 2000 домохозяйств и информирование землевладельцев о планах. Основное внимание уделяется безопасности животных и людей. Брэдли также добавила, что лоси и бобры будут жить в одном вольере на начальном этапе, что будет первым случаем их совместного пребывания в Великобритании за 3000 лет.

"Мы будем наблюдать за лосями вдоль долины Трента, где они смогут обитать в крупных водно-болотных угодьях, и надеемся, что они не будут бродить по дорогам, как олени", — заключила эксперт.

Возвращение лосей в дикую природу Великобритании — это не только шаг в сторону восстановления утраченных экосистем, но и важный этап в усилиях по восстановлению биоразнообразия страны. Несмотря на вызовы, связанные с возвращением этих величественных животных, проект имеет потенциал не только улучшить экологические условия, но и вдохновить другие регионы на схожие шаги. Успех реинтродукции лосей будет значимым примером того, как человек может помогать восстанавливать природные балансы и создавать здоровую экосистему для будущих поколений.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

