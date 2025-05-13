Лосенок в центре города: что делать, если дикое животное заходит в жилые районы

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавно в кузбасских соцсетях появились кадры с удивительным событием: лось бродил по улицам Нового Городка в Беловском округе. В то время как одни пользователи соцсетей шутили по поводу неординарного гостя, другие выражали серьезное беспокойство. Люди волновались не только за безопасность животного, но и за возможные последствия для жителей. По номеру 112 горожанам отказывались в помощи, несмотря на очевидную угрозу для всех сторон.

Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лось переходит автотрассу в Аляске

Кто он на самом деле? Лосенок без матери

Корреспондент Сибдепо обратился за разъяснениями к государственному инспектору по Беловскому округу Василию Тавлуеву. Оказалось, что на улицах города не бродил взрослый лось, а детеныш, которому едва исполнился год. Специалист пояснил, что в такой ситуации вмешательство людей может только ухудшить ситуацию.

"Лосенку нет и года. Мы не можем предпринимать жестких мер, таких как отлов, в отношении маленького детеныша. Он оказался в непривычной среде, и если мы будем чрезмерно вмешиваться, это может вызвать панику у животного и даже привести к ДТП", — отметил Тавлуев.

Почему лосенок оказался в городе

Весной такое поведение не является редкостью. Лосиха в это время покидает своих прошлогодних детенышей, чтобы найти тихое место для родов. Ее маленькие лосята, оставшись без матери, начинают беспокойно искать ее, что иногда приводит их к городским территориям. Так произошло и с этим лосенком.

Специалисты уверяют, что это временная ситуация. Важно было лишь отслеживать местоположение малыша, чтобы убедиться, что он вернется в лес.

"Поселок небольшой, а на его окраине есть сосновый лес, куда лосенок в конечном итоге и ушел", — рассказал инспектор.

В конечном итоге, важно помнить, что такие ситуации — естественная часть жизни дикой природы, и наша задача — подходить к ним с терпением и вниманием, чтобы не навредить ни животным, ни людям, сообщает Сiбдепо.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

