Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гибкость на вес золота: что даёт удалённая работа
Клубничная ловушка: блестящий вид и обманчивый аромат – как не стать жертвой нитратной ягоды
Сейсмические волны от штормов: что они могут рассказать о Земле и других планетах
Улетевшая с Эвереста на вертолёте Боня ответила на нападки
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Осторожно, чемерица: как отличить ядовитое растение от черемши и избежать трагедии
Крысы на строительстве АЭС: как грызуны поставили под угрозу проект на миллиарды
Кот сделал самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Маск похвастался танцующим гуманоидом от Tesla

Лосенок в центре города: что делать, если дикое животное заходит в жилые районы

2:11
Зоосфера

Недавно в кузбасских соцсетях появились кадры с удивительным событием: лось бродил по улицам Нового Городка в Беловском округе. В то время как одни пользователи соцсетей шутили по поводу неординарного гостя, другие выражали серьезное беспокойство. Люди волновались не только за безопасность животного, но и за возможные последствия для жителей. По номеру 112 горожанам отказывались в помощи, несмотря на очевидную угрозу для всех сторон.

Лось переходит автотрассу в Аляске
Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось переходит автотрассу в Аляске

Кто он на самом деле? Лосенок без матери

Корреспондент Сибдепо обратился за разъяснениями к государственному инспектору по Беловскому округу Василию Тавлуеву. Оказалось, что на улицах города не бродил взрослый лось, а детеныш, которому едва исполнился год. Специалист пояснил, что в такой ситуации вмешательство людей может только ухудшить ситуацию.

"Лосенку нет и года. Мы не можем предпринимать жестких мер, таких как отлов, в отношении маленького детеныша. Он оказался в непривычной среде, и если мы будем чрезмерно вмешиваться, это может вызвать панику у животного и даже привести к ДТП", — отметил Тавлуев.

Почему лосенок оказался в городе

Весной такое поведение не является редкостью. Лосиха в это время покидает своих прошлогодних детенышей, чтобы найти тихое место для родов. Ее маленькие лосята, оставшись без матери, начинают беспокойно искать ее, что иногда приводит их к городским территориям. Так произошло и с этим лосенком.

Специалисты уверяют, что это временная ситуация. Важно было лишь отслеживать местоположение малыша, чтобы убедиться, что он вернется в лес.

"Поселок небольшой, а на его окраине есть сосновый лес, куда лосенок в конечном итоге и ушел", — рассказал инспектор.

В конечном итоге, важно помнить, что такие ситуации — естественная часть жизни дикой природы, и наша задача — подходить к ним с терпением и вниманием, чтобы не навредить ни животным, ни людям, сообщает Сiбдепо.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас
Красота и стиль
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас Аудио 
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Домашние животные
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь Аудио 
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Последние материалы
Улетевшая с Эвереста на вертолёте Боня ответила на нападки
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Осторожно, чемерица: как отличить ядовитое растение от черемши и избежать трагедии
Крысы на строительстве АЭС: как грызуны поставили под угрозу проект на миллиарды
Кот сделал самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Маск похвастался танцующим гуманоидом от Tesla
Таксистов пересаживают на отечественные автомобили
Задержан подозреваемый в попытке поджечь дом премьера Стармера
Это не коррозия — это стиль жизни: 12 авто, которые гниют так, будто у них это в прошивке
Мемы-игрушки стали самыми популярными на маркетплейсах: их создали нейросети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.